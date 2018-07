Stars der deutschsprachigen Poetry Slam-Szene im Poesie-Wettstreit der Wortakrobatik

HalleWestfalen. Poetry Slams sind in Deutschland längst Kult. Geschichten und Gedichte, Kabarett, Rap, Performance und Poesie – wenn sich die Topstars der deutschsprachigen Literatenszene treffen, entfachen sie ein begeisterndes Feuerwerk der Wortakrobatik. Bei diesem beliebten Literaturwettstreit treten die Künstlerinnen und Künstler mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an, um innerhalb von zehn Minuten Zeit das Publikum von sich zu überzeugen. Nach der erfolgreichen Premiere im Mai diesen Jahres vor 900 begeisterten Zuschauern treten beim zweiten „Best of Poetry Slam“-Contest am 03. November 2018 (Samstag), ab 19.30 Uhr, im GERRY WEBER EVENT CENTER, erneut die Stars der Szene in HalleWestfalen in den modernen Dichterwettstreit und tun sogar noch Gutes dabei: Der gesamte Erlös des Abends wird an den gemeinnützigen Verein „Vorlesebande e.V.“ gespendet.

Antreten wird bei der zweiten Auflage Patrick Salmen aus Dortmund, deutschsprachiger Meister im Poetry Slam und Autor mehrerer Kurzgeschichten. Momentan arbeitet er an seinem Debütroman sowie einem neuen Bühnenprogramm. Ebenfalls in der ostwestfälischen Lindenstadt mit dabei ist der in Ostfriesland geborene Schriftsteller, Schauspieler und „Poetry Slammer“ Andy Strauß. Außerdem in den literarischen Dichterwettstreit tritt der gebürtige Afghane Sulaiman Masomi, der als kultureller Botschafter für das Goethe-Institut Städte wie Kairo, Jerusalem und San Francisco bereist hat, um vor Ort Workshops zu geben. Das Line-Up komplettieren die U20-Vize-Meisterin Sarah Lau aus Paderborn sowie die Slam-Poetin, Pianistin und Autorin Leticia Wahl, die bereits zahlreiche „Best of Poetry Slams“ gewonnen hat und hessische Vize-Meisterin im Poetry Slam ist.

Auch der Erlös des zweiten „Best of Poetry Slam“-Wettstreits in der ostwestfälischen Lindenstadt kommt wieder dem seit 2014 bestehenden gemeinnützigen Verein „Vorlesebande e. V.“ zu Gute. Dieser wurde unter anderem von Lektora Verlags-Chef Karsten Strack ins Leben gerufen und richtet in Kinderkrankenhäusern, Kinderheimen und Kinderhospizen mobile Bibliotheken ein und versorgt diese mit Lesematerial. Darüber hinaus lesen die Vereinsmitglieder den Kindern in diesen Einrichtungen aus den Büchern vor oder geben dort Poetry Slam-Workshops.