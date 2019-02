Starker Comedy-März in den Westfalenhallen

Dortmund. DVD-Aufzeichnung, Doppelauftritte, bekannte Namen – der März bringt gleich mehrere Comedy-Events in den Westfalenhallen, die von sich reden machen. Los geht’s am 17. März mit dem Auftritt von Senna Gammour in der Halle 3A. Am 22. März dann hat Bülent Ceylan (Foto) die Westfalenhalle für seine aktuelle DVD-Aufzeichnung ausgewählt. Die erweiterten technischen Vorbereitungen für diesen besonderen Auftritt beginnen bereits zwei Tage vorher.

Nur einen Tag später gibt es sogar zwei Auftritte gleichzeitig auf dem Westfalenhallen-Gelände. Dieter Nuhr (Foto 2) kommt am 23. März in die Westfalenhalle, Felix Lobrecht tritt parallel in der Halle 3A auf. Am 29. März schließlich ist Faisal Kawusi in der Halle 3A zu sehen und rundet einen beindruckenden Comedy-Monat in den Westfalenhallen ab. Mehrere der Gastspiele sind bereits ausverkauft.