Paderborn .Von November 2019 bis März 2020 hat die Volkshochschule Paderborn in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn unter dem Titel „Starke Frauen – Starke Kommunen“ eine vom Ministerium für Heimat, Bau und Gleichstellung des Landes NRW geförderte Seminarreihe durchgeführt, an der 25 politikinteressierte Frauen aus dem Kreis Paderborn teilgenommen haben. Ziel dabei war es, Frauen auf ein kommunales Mandat vorzubereiten.

Frauen sind in den kommunalen Parlamenten wie dem Rat der Stadt oder dem Kreistag noch immer deutlich unterrepräsentiert. Im Durchschnitt beträgt der Frauenanteil hier nicht einmal 30 Prozent. Das Projekt „Starke Frauen – Starke Kommunen“ hatte sich auf die Fahnen geschrieben, bewusst Veränderung herbeiführen und Frauen ermutigen zu wollen, sich in kommunalen Parlamenten zu engagieren. Denn dort werden Entscheidungen getroffen, die unseren Alltag ganz direkt betreffen. Die Qualifizierungsreihe vermittelte Frauen das nötige Rüstzeug für die kommunalpolitische Arbeit. Dabei war es unerheblich, ob Frauen bereits aktiv waren – in Verbänden und Vereinen, in religiösen Gemeinden, in Initiativen, in der Schulpflegschaft – oder sich erstmals engagieren wollten.

Die Seminarreihe war mit fünf Modulen konzipiert, die die nachfolgenden Themen behandelten: Handlungsort Kommune – Was sind die Grundlagen der Kommunalpolitik?

Handlungsfelder und Erfolgsstrategien – Wie funktioniert Gremienarbeit?

Politische Kommunikation – Wie kann politische Kommunikation gelingen?

Öffentlichkeitsarbeit – Welche Methoden der Öffentlichkeitsarbeit gibt es?

Als Abschluss der Seminarreihe war ein Planspiel zwecks Simulation einer Praxissituation sowie ein Come-together als Möglichkeit des Networkings vorgesehen.

Leider konnte der letzte Termin aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie noch nicht durchgeführt werden. Dies soll im Herbstsemester nachgeholt werden.

Interessentinnen können sich bei der vhs zwecks Teilnahme an diesem Modul vormerken lassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter 05251/ 8758610 oder unter www.vhs-paderborn.de entgegen.