Starke Frauen, sanfte Seelen – Präsentation in Bad Oeynhausen

Laura Victor feiert in der Wandelhalle die großen Stimmen des Chansons

Bad Oeynhausen. Willensstärke und Optimismus, das verkörpern die Songs, die Laura Victor am 12. September um 19:30 Uhr in der Wandelhalle präsentiert.

Gemeinsam mit dem Pianisten Dietrich Pinhammer interpretiert die Wahlberlinerin mit Wurzeln in der Kurstadt Songs der großen Sängerinnen des vergangenen Jahrhunderts. „Starke Frauen, sanfte Seelen“ – diesem Motto folgt die Chaunteuse bei ihrem Konzert und verbeugt sich damit vor den Sängerinnen , die mit Kraft und Mut in den vergangenen 100 Jahre der Musik ihren Stempel aufgedrückt haben. Klassiker wie „Diamonds Are Forever“, „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“ oder „Here Comes The Rain Again“ hat sie mit Dietrich Pinhammer neu arrangiert. Herausgekommen sind dabei Interpretationen, die Altes mit einer ganz neuen Leichtigkeit vereinen.

Laura Victors Auftritte sind tragisch und humorvoll, vereinen Frische, Vielseitigkeit und Agilität. Sie stehen für einen stilistischen Mix aus Chanson, Pop und Jazz und führen durch die musikalischen Highlights der vergangenen Jahre. Die Sängerin steht in der Tradition großer Diven wie Marlene Dietrich, Zarah Leander, Hildegard Knef oder Liza Minnelli. Bereits während ihres 1. Studienjahres an der Bayerischen Theaterakademie „August Everding“ belegte sie den dritten Platz beim Berliner Bundesgesangswettbewerb in der Kategorie Musical / Chanson und ging als beste Frau ihrer Kategorie aus dem Wettbewerb. Seither spielt Laura Victor eigene Tourneen, Konzerte, in Theaterstücken und im Fernsehen. Tickets ab 18,00 Euro und weitere Informationen gibt es in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags von