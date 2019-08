Standort Brakel gehört zu den Top-Krankenhäusern Deutschlands

Im F.A.Z Ranking schafft es das St. Vincenz Hospital unter die neun besten Kliniken in NRW

Brakel. Das F.A.Z.-Institut hat knapp 2.200 Krankenhäuser in ganz Deutschland analysiert und bewertet: Das St. Vincenz Hospital Brakel, das zum Klinikum Weser- Egge gehört, schaffte es in seiner Größenklasse (50 bis 149 Betten) auf Rang 37 und gehört damit zu den Top-Krankenhäusern in Deutschland. NRW-weit gehört das St. Vincenz Hospital sogar zu den neun Besten in seiner Größenordnung.