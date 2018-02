Staffelübergabe für Bürener Wandertag 2018

Vorbereitungen in Siddinghausen laufen an

Siddinghausen. Mit großer Vorfreude blicken die Bürener der größten Wanderveranstaltung in ganz OWL entgegen: Der 23. Bürener Wandertag mit Marathon findet am Sonntag, 06. Mai 2018, in Siddinghausen statt. Die Vorbereitungen und Planungen laufen in der Dorfgemeinschaft unter Federführung des Heimat- und Verkehrsvereins Siddinghausen e.V. in diesen Tagen an. Im vergangenen Jahr hat der Wandertag in Büren stattgefunden, das Organisationsteam um Ortsvorsteher Büren Wigbert Löper hat nun die Planungsunterlagen und Wanderutensilien turnusgemäß an die Siddinghäuser weitergegeben. Erwartet werden, je nach Wetterlage, zahlreiche Teilnehmer aus ganz Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern wie die Niederlande, Belgien und Österreich.

Zum Eintritt in die heiße Planungsphase hat die Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V. jetzt die IVV-Ausschreibungen veröffentlicht. Start und Ziel für den Bürener Wandertag ist die Sidaghalle, Johannesweg1 in Büren-Siddinghausen. Neben dem 42 km langen Wandermarathon wird auch eine kinderwagen- und familienfreundliche 5 km Strecke, eine 12 km und eine 21 km lange Halbmarathon-Wanderstrecke angeboten. Die Marathonwanderer können von 06:00 Uhr bis 07:30 Uhr starten, Wanderer für die 5 km lange Strecke von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr. Interessierte für die 12 km und 21 km langen Wanderungen können sich zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr auf den Weg machen. Ein Unterhaltungsprogramm für Kinder und Familien sowie die kulinarische Beköstigung sollen den Wandertag 2018 zu einem Ereignis für Jung und Alt machen.

Wie gewohnt werden auch in diesem Jahr Trainingswanderungen angeboten. Die Einstiegswanderung nach der Winterpause ist am Sonntag, 25. Februar 2018 in Weiberg mit Wanderführer Werner Schmidt. Das Treffen ist um 08:00 Uhr an der Pfarrkirche St. Birgitta, Weiberger Str. 20, in Büren-Weiberg. Diese Wanderung verläuft über 17 km in einem mäßigen Tempo und eignet sich daher auch für Einsteiger. Die weiteren Termine für die Trainingswanderungen am 11.3., 25.3., 8.4., 22.4. können im Internet nachgelesen werden. Der Wandertag wird nach den Richtlinien des Deutschen Volkssportverbandes e.V. (DVV) im IVV durchgeführt und für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet.

Ausführliche Informationen zum Bürener Wandertag gibt es auf der Homepage der Stadt Büren unter www.tourismus-in-bueren.de



Foto: ©Stadt Büren