Städtischer Fuhrpark wird elektrifiziert: Förderscheide eingegangen

Minden. Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Natur, Umwelt und nukleare Sicherheit begleitet die Stadt Minden bereits seit einigen Jahren in Sachen Klimaschutz. So konnten bereits zahlreiche Maßnahmen mit Hilfe der Kommunalrichtlinie gefördert und umgesetzt werden – unter anderem die Erstellung des Klimaschutzkonzepts, die Einstellung von Personal zur Umsetzung oder auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Nun konnte die Stadt Minden Fördermittel für die Beschaffung von vier rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen mit einer Förderquote von 85 Prozent generieren. „Die Beantragung der Mittel mit einer so hohen Förderquote war eine einmalige Möglichkeit im Rahmen der Kommunalrichtlinie“, sagt Inna Sawatzki, Klimaschutzmanagerin bei der Stadt Minden. Durch die Koppelung der Bundesförderung mit einem weiteren Förderprogramm des Landes NRW konnte der Eigenanteil auf 15 Prozent reduziert werden.„Diese Fördermöglichkeit kam genau rechtzeitig, da wir sowieso planen vier Altfahrzeuge auszutauschen“, erklärt Horst Lehning, Leiter des Betriebshofs bei den Städtischen Betrieben.

Es ist geplant die vier Fahrzeuge in den kommenden Monaten anzuschaffen. Auch die Mindener Feuerwehr hat bereits eine Bewilligung für die Beschaffung eines E-Autos erhalten. Die sukzessive Elektrifizierung des städtischen Fuhrparks ist ein Baustein für eine umweltfreundliche betriebliche Mobilität in der Stadtverwaltung und ergänzt das bereits vorhandene Angebot von Dienst-E-Bikes. Auch über den städtischen Fuhrpark hinaus wird eine nachhaltigere Mobilität in Minden aktiv vorangebracht. Viele der umgesetzten Maßnahmen in diesem Handlungsfeld stützen sich dabei auch gegenseitig.

So wird beispielsweise auch die Ladeinfrastruktur auf dem Stadtgebiet erweitert. Die Mindener Stadtwerke und die Westfalen Weser Netz GmbH haben dafür mehrere Ladesäulen errichtet. Dies kommt auch dem neuen Carsharing-Angebot MindenGO zugute, da drei der ersten fünf Carsharing-Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. MindenGO ergänzt damit das Mobilitätsangebot in der Stadt. Der neue Nahverkehrsplan sorgt seit dem 1. Dezember 2019 für ein effizienteres und attraktiveres ÖPNV-Angebot in Minden. Ab diesem Frühjahr werden auch 14 Hybridbusse durch Minden fahren.