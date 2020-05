Städtische Museen öffnen wieder

Ab Samstag, 9. Mai

Paderborn.Ab Samstag, 9. Mai, öffnen die Städtischen Museen ihre Türen wieder für das Publikum. Vorerst ist die Öffnungszeit von dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr verkürzt. Die Besucher erwarten abwechslungsreiche Sonderausstellungen, nachdem diese kurz nach der Eröffnung aufgrund der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus schließen mussten oder gar nicht erst eröffnet werden konnten.

Zum Beispiel werden ausgewählte Werke aus der Städtischen Kunstsammlung in der Ausstellung „Intermezzo #1“ im Kunstmuseum im Marstall von Schloß Neuhaus gezeigt.

Hier kann man auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts gehen.

Nebenan in der Sammlung Nachtmann beeindruckt in der Ausstellung „Metamorphose“ die Glaskunst von Heiner Düsterhaus. In ungewöhnlichen Objekten zeigt der Künstler aus Bad Driburg die Wandlungsmöglichkeiten des Materials Glas.

Im Residenzmuseum zeigt die Ausstellung „Jäger und Beute“ meisterhaft ausgeführte Gemälde aus der Sammlung Fürstenberg.

Auch das Naturkundemuseum im Marstall ist mit seiner Dauerausstellung wieder geöffnet.

Im Stadtmuseum ist aktuell die Ausstellung „Das stille Licht der Stadt“ mit Fotografien von Kalle Noltenhans zu sehen. Diese Ausstellung sollte eigentlich am Wochenende enden, wird aber bis Mitte Juli verlängert.

In der Zwischenzeit hatten die Städtischen Museen ein gemeinsames, digitales Angebot mit Livestreams und virtuellen Rundgängen auf die Beine gestellt, um Kultur weiter erlebbar zu machen. „Doch nun freuen wir uns riesig, unsere Besucherinnen und Besucher endlich wieder persönlich begrüßen und den Kunst- und Kulturgenuss vor den realen Exponaten ermöglichen zu können“, äußert die Leiterin der städtischen Museen Dr. Andrea Brockmann erleichtert.

Einige Auflagen müssen jedoch erfüllt werden, damit ein sicherer Museumsbesuch für Publikum und Mitarbeiter gewährleistet werden kann. So ist der Eintritt in die Museumsräume nur unter Einhaltung der Abstandsregel und mit einem Mund-Nasen-Schutz zulässig. An den Eingängen stehen Spender zur Desinfektion der Hände bereit und das Museumspersonal sorgt für die regelmäßige Desinfektion der Türklinken und Geländer. Die Cafébereiche der Museen müssen leider bis auf Weiteres geschlossen bleiben und es kann nur eine begrenzte Anzahl von Einzelpersonen in die Räume der Museen eingelassen werden. Es finden bis auf weiteres keine Führungen oder Veranstaltungen statt.

Die Einhaltung dieser verantwortungsvollen Maßnahmen sorgt dafür, dass einem Ausflug ins Museum, zum Beispiel am Muttertag, dem 10. Mai, nun nichts mehr im Wege steht.

Die Galerie in der Reithalle öffnet ihre Pforten am 17. Mai, passend zum Internationalen Museumstag. Hier können die Besucher die Skulpturen des Künstlers Stefan Rohrer sehen, die nach der abgesagten Ausstellungseröffnung am 29. März bisher noch gar nicht in der Reithalle gezeigt werden konnten.