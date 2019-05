Städtische Betriebe verteilen Samentütchen mit Bienenweidesamen

Etwas gegen das Bienensterben tun:

Minden. Ab sofort bekommen alle, die ihren Müll abgeben oder gelbe Säcke bei den Städtischen Betrieben Minden (SBM) holen, ein Samentütchen mit Bienenweidensamen geschenkt. Nach der sehr guten Resonanz im Vorjahr wird diese Aktion wiederholt.

Seit einigen Jahren legen die SBM bereits Flächen im Stadtgebiet mit Blumenwiesen an. Verschiedene Flächen an Kreuzungen, in Parks und auf Friedhöfen werden nicht mehr mit Rasen eingesät, sondern es werden spezielle Blumensamen ausgestreut. Ganz neu in diesem Jahr sind Flächen im Goethepark, an der Biemker Straße oder am Heimathaus Kutenhausen. Auch auf dem Bierpohlsportplatz oder beim Kleingartenverein Bärenkämpen sind Bienenweidensamen gesät. Ergebnis sind hübsche Blumenwiesen, die einmal jährlich gemäht werden.

Die städtischen Gärtner*innen wollen durch die Anlagen dem Insekten- und Bienensterben entgegenwirken und die Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens, unterstützen. Auf den eingesäten Flächen haben sich bereits im vergangenen Jahr kleine Ökosysteme entwickelt. Eine Menge Kleinstlebewesen und Insekten sind zu beobachten und zeigen, dass kleine Flächen eine Menge bewirken können. Die eingesäten Flächen aus dem Vorjahr blühen auch 2019 ohne weiteres Zutun wieder, denn es sind unter anderem Samen von mehrjährigen Blumen enthalten. Es sollen nicht nur städtische Flächen naturnah mit Blumenwiesen angelegt werden, sondern auch möglichst viele Privatgärten. „Aus diesem Grund bekommt jede Bürgerin und jeder Bürger, der nach Minderheide kommt, ein oder mehrere Samentütchen mit Bienenweide geschenkt. Aussähen kann man die Samen noch im Juni und Juli. Dann blüht und summt es vielleicht demnächst überall in Minden,“ so Peter Wansing, Betriebsleiter der SBM. Die städtische Gärtnermeisterin Christine Krumme ergänzt: „Nach unserer Aktion im Vorjahr und der Ankündigung im Internet, gab es viele Anfragen nach der Bienenweidenmischung. Jetzt sind die Tütchen da und wir wollen sie gerne verteilen.“

Wer sich näher informieren will, findet auf der Homepage der Stadt Minden viel Wissenswertes rund um das Thema. Einfach das Wort Bienenweide in die Suche eingeben.