Städte und Kultur – Erleben und Entdecken in Bayern

Ob römischer Grenzwall oder modernes Musikfestival, historische Altstädte oder zeitgenössische Ausstellungsbauten – die kulturellen Angebote in Bayern bilden ein Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition.

Bayern. Bayerns Kultur ist vielfältig und lädt zum Entdecken ein. Die ereignisreiche Geschichte des Freistaats lässt sich zum Beispiel bei einem Spaziergang durch die mittelalterlichen Altstädte der Metropolen Nürnberg oder Augsburg erleben – hier beeindrucken vor allem die zahlreichen historischen Bauwerke und Denkmäler. Für die Kultur der Gegenwart stehen zeitgenössische Museumsbauten wie das neue Museum für Ägyptische Kunst in München sowie Festspiele und Festivals in ganz Bayern.

Einmalig und schützenswert: UNESCO Weltkulturerbe: Eine besondere touristische Anziehungskraft haben jene Stätten in Bayern, die von der UNESCO als Weltkulturerbe prämiert wurden. Dazu gehören die Jahrtausende alten prähistorischen Pfahlbauten, die an drei Fundstellen in Bayern besichtigt werden können, wie auch der römische Grenzwall Limes, der durch heute fränkisches Gebiet verläuft. Auch die malerischen Altstädte von Bamberg und Regensburg sind mit dem bedeutenden Titel ausgezeichnet; letztere gilt als einzige komplett erhaltene mittelalterliche Großstadt Deutschlands. Prunkvolle Denkmäler sind die barocke Würzburger Residenz sowie die Wieskirche im Pfaffenwinkel, die in schönstem Rokoko ausgestattet ist. Zuletzt wurde im Jahr 2012 das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth in die ehrenwerte Riege der insgesamt sieben Weltkulturerbestätten erhoben.

Opulente Denkmäler: Bayerns Burgen, Schlösser und Museen: Sie verbinden meisterhafte Architektur mit spannender Geschichte: die 45 staatlichen Schlösser, Burgen und Residenzen in Bayern. Die größten Publikumsmagneten sind die prachtvollen Bauwerke König Ludwigs II., die in ihrer märchenhaften Opulenz weltweit ihresgleichen suchen – darunter Schloss Linderhof, Herrenchiemsee und das wohl bekannteste Schloss der Welt: Neuschwanstein. Doch auch andere Anlagen in Bayern sind immer einen Besuch wert: die mittelalterliche Kaiserburg in Nürnberg, die längste Burganlage der Welt in Burghausen oder Kleinode wie Schloss Schönbusch in Aschaffenburg, die Befreiungshalle in Kehlheim oder Burg Prunn im Altmühltal. Neben romantischen Burgen und Schlössern beherbergt die Kulturlandschaft Bayern zwölf große staatliche kunst- und kulturgeschichtlichen Museen, darunter mehrere weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Glanzlichter: Zu den bedeutendsten Museen der Welt zählen die Neue und Alte Pinakothek sowie die Pinakothek der Moderne, das Bayerische Nationalmuseum, das Deutsche Museum, das Museum Brandhorst sowie die Städtische Galerie im Lenbachhaus.

Flanieren und Verweilen: Zum Entdecken und Flanieren laden die Ferienstraßen in ganz Bayern ein – touristische Routen entlang historischer Trassen, wie zum Beispiel die romantische Straße, die von Füssen über das malerische Städtchen Rothenburg ob der Tauber und die Fuggerstadt Augsburg bis nach Würzburg führt. Oder die Römerstraße Via Claudia Augusta, die man, umgeben von herrlichem Panorama, am besten – wie die Römer einst selbst – zu Fuß entlang läuft. Kulturelle Highlights sind die Feste und Festspiele mit internationaler Strahlkraft, die während des Jahres in ganz Bayern stattfinden.