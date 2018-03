Stadtwerke präsentieren Energiethemen

Stadtwerke Bielefeld präsentieren Energiethemen auf Immobilienmesse in der Stadthalle

Bielefeld. Energiethemen rund um Haus und Wohnung präsentieren die Stadtwerke Bielefeld am 3. und 4. März auf der Bielefelder Immobilienmesse.

Auf dem Stadtwerkestand mit der Nummer 29 in der Ausstellungs- und Veranstaltungshalle geht es unter anderem um Sonnenstrom für das Eigenheim, smarte Haustechnik oder Wärmedienstleistungen der Stadtwerke für Vermieter. So zeigen die Stadtwerke, wie es möglich ist, ohne eigene Investition und sehr bequem Solarstrom zu erzeugen und sogar im eigenen Keller zu speichern.

Außerdem wird das intelligent vernetzte Zuhause thematisiert. Am Stadtwerke-Stand wird erlebbar, wie im Smart Home Sicherheits- , Komfort- und Energiesparmodule funktionieren: Die Nutzerinnen und Nutzer haben damit auch von unterwegs ihre Wohnung immer im Blick – einfach per Smartphone oder Tablet – PC.