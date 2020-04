Stadtwerke-Kundenzentrum GÃ¼tersloh ab Montag wieder geÃ¶ffnet

Vor Ort müssen sich Besucher und Kunden bis auf Weiteres auf Änderungen einstellen.

Gütersloh. Rund fünf Wochen lang war das Kundenzentrum der Stadtwerke Gütersloh, Berliner Straße 19, für den persönlichen Kundenkontakt geschlossen. Ab Montag, 27. April, öffnen die Stadtwerke ihr Kundenzentrum wieder zu den gewohnten Zeiten. Doch vor Ort müssen sich Besucher und Kunden bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Situation auf Änderungen einstellen.

Wesentlicher Punkt ist, dass für Kunden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt. Zudem werden nur maximal zwei Kunden zur gleichen Zeit beraten. Drinnen und draußen wird auf die Einhaltung des Mindestabstands und der üblichen Hygieneregeln hingewiesen.

Stadtwerke-Vertriebsleiter Gunnar Gühlstorf weist zudem darauf hin, dass Kunden ihre Anliegen auch telefonisch und via E-Mail an die Stadtwerke richten können. Auf der Stadtwerke-Homepage

(www.stadtwerke-gt.de) finden sie alle Ansprechpartner und Kontaktadressen. „Zudem können Kunden über unser Kundenportal viele Angelegenheiten schnell und bequem von Zuhause selbst erledigen“, sagt Gühlstorf. Auch das passende Strom- oder Gasprodukt sei mit wenigen Klicks online gebucht. „Wer den Weg ins Kundenzentrum in diesen Zeiten nicht auf sich nehmen möchte, für den stehen wir selbstverständlich auf anderen Wegen zur Verfügung“, betont Gühlstorf.