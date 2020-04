Stadtwerke-Kundenzentren ab 29. April wieder auf

Bielefeld. Die Kundenzentren Jahnplatz Nr. 5 und Turbinenhalle an der Schildescher Straße öffnen ab Mittwoch, dem 29. April, wieder für Kunden der Stadtwerke, moBiel, BITel und BBF. Das Service-Center moBiel in der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz hatte trotz der Corona-Einschränkun-gen durchgängig geöffnet, da dort bereits Schutzwände installiert sind. Schutz steht an erster Stelle Zum Schutz der Kundinnen und Kundinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden alle Kundenzentren zurzeit mit Schutzwänden im Beratungsbereich sowie einer neuen Wegeführung ausgestattet. Au-ßerdem sorgen ab nächster Woche Servicekräfte dafür, dass die Ab-standsregeln eingehalten werden. Aus Infektionsschutzgründen ist der Zutritt beschränkt und nur einzeln mit Mund- und Nasenschutz gestat-tet. Die Stadtwerke bitten um Verständnis. Wartezeiten vermeiden Um Wartezeiten- und schlangen möglichst zu vermeiden, bittet das Unternehmen, weiterhin möglichst per Telefon oder E-Mail zu kommu-nizieren. Stadtwerke Service-Center (0521/51-4391), Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 (0521/51-1555, jp5@stadtwerke-bielefeld.de), Privat-kundenvertrieb (privatkunden@stadtwerke-bielefeld.de), Gewerbe-kundenvertrieb (0521/51-7222, gewerbekunden@stadtwerke-biele-feld.de). BITel-Infoline 0521/51-5155, Privatkundenvertrieb (info@bi-tel.de) und Geschäftskundenvertrieb (geschaeftskunden@bitel.de).