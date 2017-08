Stadtwerke installiert E-Bike-Ladesäule in der Spielerei

Rheda-Wiedenbrück . Radler, die mit ihrem Elektrofahrrad im Flora-Westfalica-Park unterwegs sind, können ihr E-Bike ab sofort in der Spielerei aufladen. In Kooperation mit der Flora Westfalica GmbH und Alexander Bureick als Spielerei-Betreiber hat das Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück dort eine Ladesäule installiert. „Während des Ladevorgangs können die E-Biker eine Kaffeepause in der Spielerei machen“, so Stadtwerk-Geschäftsführer Torsten Fischer.

„Ich freue mich, dass wir alle an einem Strang ziehen und das Thema Elektromobilität voranbringen“, erklärt Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Theo Mettenborg. Bei der Ladesäule in der Spielerei soll es nicht bleiben, ergänzt Torsten Fischer: „Das war der erste Aufschlag – wir planen zurzeit weitere Standorte im Stadtgebiet.“