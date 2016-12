Stadtwerke im Weihnachtsfieber

Gütersloh. Große und kleine Überraschungen mit einem Gesamtwert von über 1.300 Euro warten seit dem ersten Dezember im Online-Adventskalender der Stadtwerke Gütersloh auf ihren Gewinner. Unter www.stadtwerke-gt.de kann man an dem Gewinnspiel teilnehmen.

Vom Gütersloher Geschenkgutschein über Weihnachtssterne und Fitnesstracker bis hin zu Geschenkgutscheinen der JärveSauna bietet der Adventskalender hinter jedem Türchen eine Überraschung. Die Gewinner der Tagespreise werden unter den Teilnehmern, die an diesen Tag teilgenommen haben, durch Losverfahren bestimmt.

Auch an der App der Stadtwerke Gütersloh „GT-FAIR-NETZT“ geht die Adventszeit nicht spurlos vorüber. Hier brennt in der Weihnachtszeit an jedem Wochenende eine Kerze auf dem Adventskranz. Dann ist es Zeit, sich der Gewinnfrage zu stellen. Kleiner Tipp: Gefragt wird am zweiten Advent nach einem bekannten Weihnachtslied. Zu gewinnen gibt es diesmal eine LED-Fahrradlampe mit einem Wert von rund 70 Euro und vielen praktische Zusatzfunktionen wie ein Notfalllicht bei schwachem Akku oder ein Tagfahrlicht mit Helligkeitssensor. Das Licht lässt sich leicht montieren und ist nach dem Gebrauch schnell abgenommen und sicher in der Tasche verstaut.

Wer nicht nur auf sein Glück vertrauen möchte, für den ist der Weihnachtsgutschein der Stadtwerke für den Onlineshop ein heißer Tipp. Für nur fünf Euro – die von den Stadtwerken für einen guten Zweck gespendet werden – erhält man einen Gutschein mit einem Einkaufswert von 20 Euro. Erhältlich ist der Gutschein im Kundenzentrum der Stadtwerke Gütersloh, bei Gütersloh Marketing und in der Welle.

Es lohnt sich also, in der Weihnachtszeit einmal auf die Internetseiten der Stadtwerke, in der App „GT-FAIR-NETZT“ oder direkt im Kundenzentrum vorbei zu schauen.