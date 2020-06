Stadtwerke Gütersloh senken die Energiekosten

Gütersloh. Ab 1. Juli 2020 geben die Stadtwerke Gütersloh die für sechs Monate befristete Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung von 19 auf 16 Prozent selbstverständlich in vollem Umfang an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Diese Maßnahme gilt insbesondere für die Bereiche Strom, Gas und Wasser und soll als wichtiger Impuls für Unternehmen und vor allem für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort dienen. Voraussetzung für die Preisanpassung im Hinblick auf die Mehrwertsteuersenkung ist ein Beschluss des Bundesrates, der am 29. Juni diesem Gesetz final zustimmen muss.

Auch der Umsatzsteuereffekt für die Stadtbus-Tarife wird an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Aktuell laufen die Abstimmungsgespräche in den Gremien der OWL Verkehr GmbH und der Westfalentarif GmbH. Die Ergebnisse werden in einer gesonderten Mitteilung bekanntgegeben.