Stadtwerke Bielefeld arbeiten ab Jahnplatz in der Herforder Straße

Vorbereitungen für den Jahnplatzumbau gehen weiter

Bielefeld. Die vorbereitenden Arbeiten für den Umbau des Jahnplatzes gehen mit Hochdruck weiter. Damit im Juli die Hauptbauphase starten kann, verlegen und erneuern die Stadtwerke derzeit die Versorgungsleitungen in der Herforder Straße. Am kommenden Montag, 30. März, beginnen umfangreiche Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung, die die Herforder Straße in Höhe des ehemaligen Kinos „Skala“ quert. Die Arbeiten unter Vollsperrung der Straße werden voraussichtlich bis Mitte April 2020 stattfinden. Die Busse, die über den Jahnplatz in Richtung Kunsthalle fahren, werden umgeleitet. Details finden Sie in der anliegenden Information. Für den Auto- und Fahrradverkehr wurde ein Umleitungskonzept entwickelt: In Richtung Stadthalle kann der Verkehr bis Höhe Café Europa fahren und dann in die Friedrich-Verleger-Straße abfließen. Vom Willy-Brandt-Platz kommend wird die Herforder Straße zur Sackgasse. Das Q-Parkhaus in der Herforder Straße neben der „Skala“ ist weiterhin erreichbar. Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer*innen werden ausgeschildert. Darüber hinaus werden die laufenden Arbeiten entlang der Herforder Straße stadtein- und stadtauswärts fortgesetzt. Es erfolgen Arbeiten an Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen.

Da die Straßen derzeit durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger stark frequentiert sind, ist die zu erwartende Belastung für die Verkehrsteilnehmer*innen nicht so stark wie in anderen Zeiten. Allen am Umbau Beteiligten ist bewusst, dass die vorbereitenden Arbeiten mit ihren unvermeidlichen Sperrungen von Rad- und Gehwegen bzw. Fahrspuren und der Verlegung von Haltestellen trotzdem Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer*innen und Anlieger*innen darstellen. Berücksichtigt wird selbstverständlich, dass die Grundstücke bzw. Häuser und Betriebe während der Arbeiten möglichst gut erreichbar bleiben. Alle Anlieger*innen werden laufend informiert.

Aktuelle Informationen zu den aktuellen Bauarbeiten und den verkehrlichen Auswirkungen finden Sie unter www.baustellen-in-bielefeld.de.