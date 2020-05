StadtrunKulturFaktor live am 19.5.: Michael van Merwyk

Musiker im Livestream.

Gütersloh. Geschichten über das Auf und Ab im Leben, über Kaffee, leckeres Essen und Liebe gemischt mit Songs von David Bowie, Judas Priest, Depeche Mode und mit traditionellem Folk: Michael van Merwyk – kurz MvM – übersetzt alles lässig aus dem Handgelenk in seinen eigenen musikalischen Dialekt. Der Rheda-Wiedenbrücker ist ein Songster – sowas wie ein Vorgänger des Bluesman, mit einem wichtigen Unterschied: Er spielt nicht nur den Blues, sondern alles, was er will. Genregrenzen spielen keine Rolle. Jury und Publikum kürten den mehrfach ausgezeichneten und weit über die Grenzen des Kreises Gütersloh hinaus renommierten Musiker 2016 bei der „German Blues Awards“ zum besten Blues-Sänger und besten Blues-Gitarristen Deutschlands.

Seit 1984 ist Michael van Merwyk mit zahlreichen Projekten wie „MvM & Bluesoul“, „Dozzler & Merwyk“, „Garner & Merwyk“ und vielen weiteren Könnern der Blues-Szene international erfolgreich unterwegs. Als einer von wenigen Europäern wurde er zweimal auf das renommierte Lucerne-Bluesfest eingeladen und spielte auf CDs unter anderem von Larry Garner und Big Daddy Wilson, die er auch häufig auf ihren Tourneen begleitet.

Michael van Merwyk ist mit seiner Musik zu erleben am Dienstag, 19.5., in der Zeit von 18.30 bis 19 Uhr in der vom städtischen Fachbereich Kultur initiierten Reihe „KulturFaktor live“. Zu sehen ist die Sendung im Livestream unter www.kulturfaktor.com, unter www.kulturportal-guetersloh.de und auf der Facebook-Seite des produzierenden Partners Filmfaktor.

Jeden Dienstag gibt’s Musik, jeden Donnerstag Beiträge aus Kunst, Theater, Tanz oder anderen Kultursparten. Kulturakteure aller Branchen aus dem Kreis Gütersloh, die in der aktuellen veranstaltungsfreien Zeit die Gelegenheit einer „digitalen Bühne“ nutzen möchten, können sich unter folgender E-Mail-Adresse beim Fachbereich Kultur melden: Lena.Jeckel@guetersloh.de.