Stadtrundgang durch das Mail-Art-Mekka Minden

Fr. 19.01. 10.00 – 13.00 Uhr AUF JO KLAFFKIS SPUREN

Minden. Unsere Stadt mit anderen Augen gesehen: Wirtshausschilder mit künstlerischen Selbstportraits, eine versteckte liegende Schönheit am Königswall, knollen-nasige Mitbewohner voll diebischen Vergnügens in einem Lichtschacht, und eine Gedenkbriefmarke am ehemaligen Atelier des Mailartisten JO KLAFFKI (1943 – 1997). Kurioses und Spannendes aus dem Leben des bekannten Mindener Unikums, wie er dem Stadtbild seinen unvergleichlichen Stempel aufdrückte und seine lebenslange Beziehung zum Meer auf zahlreichen aufwendigen Künstlermarken festhielt, bis zu seinem tragischen Tod. Der Besuch einer „Artistamp“-Ausstellung am Scharn ist inclusive.

Anschließend haben Sie dann im Victoriahotel am Markt die Gelegenheit, Ihre persönliche Künstlermarke unter Anleitung von Mindener Mailartisten mit einem eigenen Motiv selbst zu gestalten. Keine Teilnehmergebühr. Für den Workshop sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das BÜZ stellt die Arbeitsmaterialien.

Beginn: 10 Uhr vor dem Eingang der Volkshochschule, Königswall 99. –Voranmeldung: Tel 0178 7617637.