Stadtrundgänge mit Erwin Grosche fallen aus

Neue Termin erst 2021

Paderborn .Die beliebten Stadtrundgänge mit Erwin Grosche, die am 19. und 20. Juni 2020 stattfinden sollten, fallen aus. Aufgrund der wegen der Corona-Epidemie geltenden Vorschriften sieht die Tourist Information Paderborn leider keine Möglichkeit zur Durchführung. Allerdings hat Erwin sich bereit erklärt, auch 2021 weiterzumachen. Die Termine werden voraussichtlich im Januar 2021 bekanntgegeben.

Alle gekauften Ticket behalten für die Rundgänge im kommenden Jahr – für denselben Wochentag und dieselbe Uhrzeit – ihre Gültigkeit. Selbstverständlich ist auch eine Rückgabe gegen Erstattung des Kaufpreises ab sofort und jederzeit bis zum 30. April 2021 in der Tourist Information am Marienplatz möglich.

Nach dem 30. April 2021 können keine Tickets mehr zurückgenommen werden. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 05251 8812980 sowie per E-Mail an tourist-infopaderbornde.