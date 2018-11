Stadtradeln 2018: Neun Gewinner freuen sich über Preise

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Innerhalb von drei Wochen haben 200 aktive Radlerinnen und Radler insgesamt 54.121 Kilometer zurückgelegt – das ist die Bilanz der diesjährigen Aktion STADTRADELN. Bürgermeister Theo Mettenborg überreichte neun von ihnen, die von Klimaschutzmanager Hans Fenkl ausgelost wurden, nun ihre Preise.

„Sie sind tolle Vorbilder für andere, häufiger das Fahrrad zu nutzen“, begrüßte Theo Mettenborg die Gewinner, die teilweise mit ihren anderen Mitfahrern gekommen waren. Erwürdigte das Engagement der Radler, die insgesamt rund 7.800 Kilogramm CO2 eingespart haben. „Das entspricht der 1,4-fachen Länge des Äquators“, ergänzte Klimaschutzmanager Hans Fenkl. Die Gewinnerinnen und Gewinner konnten Fahrradtaschen, -schlösser, -pumpen und -helme mit nach Hause nehmen. Über den Hauptgewinn, einen Hotelgutschein, hat sich Hildegard Schlepphorst gefreut.

STADTRADELN 2018

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat zum dritten Mal an der Aktion des Klima-Bündnisses teilgenommen. Das Fazit von Organisator Hans Fenkl: „Ein großer Dank geht an alle Teilnehmer. Ich hoffe, dass das STADTRADELN nun für viele zur Tradition geworden ist.“ Beim STADTRADELN geht es darum, an 21 Tagen am Stück möglichst viele Kilometer beruflich und privat mit dem Rad zurückzulegen.