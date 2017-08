Stadtradeln 2017 – Rheda-Wiedenbrück radelt erneut für ein gutes Klima

Rheda-Wiedenbrück (pbm).

Seit 2008 treten deutschlandweit Bürgerinnen und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Rheda-Wiedenbrück ist dieses Jahr vom 4.

bis 24. September zum zweiten Mal mit von der Partie. „Letztes Jahr waren 334 Radfahrer

dabei – ich hoffe, wir können diese Zahl wieder erreichen“, ruft Klimaschutzmanager Hans

Fenkl alle Interessierten auf, mitzumachen. Anmeldungen sind unter

stadtradeln.de/rheda-wiedenbrueck möglich.



„ Das Stadtradeln bietet für jeden Einzelnen von uns die Möglichkeit, schnell und direkt einen

Beitrag zum Klimaschutz in unserer Stadt zu leisten. Und – Radfahren ist pure

Lebensfreude!“, erklärt Bürgermeister Theo Mettenborg die Motivation, erneut an der Aktion

des Klimabündnisses teilzunehmen. Unter den Teilnehmer werden attraktive Preise verlost,

den engagiertesten Kommunen und Kommunalparlamenten winken darüber hinaus eine

bundesweite Auszeichnung und hochwertige Sachpreise rund ums Thema Fahrrad.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im

Verkehr, sogar ein Viertel der CO 2 -Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der

Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den

Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5

Millionen Tonnen CO 2 vermeiden.

Bei Fragen zum Stadtradeln steht Hans Fenkl telefonisch unter 05242 963 301 oder per E-

Mail an hans.fenkl@rh-wd.de zur Verfügung.

Foto: Stadt Rheda-Wiedenbrück (Klimaschutzmanager und Organisator Hans Fenkl beim Aufhängen der Banner, die für

das diesjährige Stadtradeln werben.)