Stadtmuseum Paderborn sucht Stadtbilder

Stadt Paderborn. Wo sonst die Menschen durch Paderborn eilen, herrscht Stillstand – das Paderquellgebiet an einem sonnigen Tag fast menschenleer. Paderborn und das Bild der Stadt ändert sich im Moment täglich. Es sind wenige Menschen unterwegs. Termine werden abgesagt und – nur wenn es notwendig ist – geht man vor die Tür. Unserem alltäglichen Leben ist die Geschwindigkeit genommen worden.

Es ist aber auch die Zeit, um kreativ zu werden.

Das Stadtmuseum Paderborn bittet die Menschen, Bilder der Stadt zu machen. Gesucht werden Bilder, Collagen, Texte, die das Leben im Moment in Paderborn erzählen und beschreiben. Ob Jung oder Alt, allein oder als Paar, als WG oder als Familie, die Kreativität aller Paderbornerinnen und Paderborner ist gefragt. Stadtbilder kann jeder machen, der den Blick aus dem eigenen Fenster malt, ein Foto macht, eine Collage erstellt oder ein Comic zeichnet, der eine Momentaufnahme von Paderborn zeigt. Der Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt: Bilder sollten max. DIN A3 groß sein, Texte und Gedichte maximal auf einer DIN A4 stehen.

Eine Auswahl der Bilder und Texte werden zu einem späteren Zeitpunkt im Stadtmuseum Paderborn präsentiert, um zu dokumentieren, wie die Stadt im Frühjahr 2020 von den Paderbornern und Paderbornerinnen wahrgenommen wurde.

Die Bilder und Werke können bis zum 19. April 2020 ausschließlich per Post an das Stadtmuseum Paderborn, Kennwort „Stadtbilder“, Am Abdinghof 11, 33098 Paderborn gesandt werden. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass diese nicht zurückgesandt werden.

Für weitere Informationen und Anfragen steht Interessierten die Museumspädagogin Carolin Ferres telefonisch unter 05251 8811695 und per Email c.ferrespaderbornde gerne zur Verfügung.