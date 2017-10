Stadtmuseum Paderborn eröffnet

Paderborn Am 10. Oktober 2017 öffnet das neue Stadtmuseum in Paderborn erstmals seine Türen für Besucher, bereits am 9. Oktober findet die feierliche Neueröffnung statt. Verschiedene Medienstationen sollen ein vergangenes Stadtbild wieder lebendig werden lassen, aber auch Original-Spuren der Geschichte finden sich mitten im Museum: Der Kreuzgang und der Garten eines Klosters aus dem Jahr 1015/16 zeugen von der Vergangenheit des Standorts. In einem Museumslabor können Erwachsene, Kinder und Jugendliche die mehr als 1.200-jährige Stadtgeschichte selbst erforschen.

Auch Themen der städtischen Gegenwart und Zukunft haben ihren Platz, so sind etwa Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen zu aktuellen künstlerischen Positionen geplant. Die erste Sonderausstellung „Briten in Westfalen – The British in Westphalia“ beschäftigt sich vom 20. Oktober 2017 bis zum 28. Februar 2018 mit der Geschichte der britischen Streitkräfte.

Internet: www.paderborn.de