Bielefeld. Noch bis zum 20 . August teilnehmen

Die Stadtbahn ist aus Bielefeld nicht mehr wegzudenken. Zu Recht, denn sie leistet Tag für Tag viel für Bielefeld. Sie transportiert im Jahr fast 35 Millionen Fahrgäste von A nach B und

das besonders umweltfreundlich , mit 100 Prozent Ökostrom.

Um die vielen Vorteile unserer Stadtbahn noch deutlicher zu machen, hat moBiel im Frühjahr die Kampagne „ Stadtgespräch mit dem Vamos “ gestartet. Im Comicformat spricht der Vamos

in unterhaltsamen Dialogen all die guten Gründe an , warum wir mit ihm fahren sollten.

Alle Bielefelder können Teil dieser Kampagne werden, indem sie selbst einen unterhaltsamen Dialog einreichen. Teilnehmer können ihre Ideen zum Vamos auf Gewinnkarten in den Kun-

denzentren oder online einreichen :www.moBiel.de/Stadtgespraech

Am 2 2. August werden die drei besten Motive auswählt .

Die Jury besteht aus dem bekannten ostwestfälischen Kabarettisten Ingo Börchers, dem Geschäftsführer der moBiel GmbH

Martin Uekmann und Bielefeld Marketing Geschäftsführer Martin Knabenreich. Ingo Börchers ist sich sicher: „Es gibt ihn, den ostwestfälischen Humor. Und ich bin schon jetzt gespannt,

welche Blüten er treiben wird. “



​

Bis zum 20. August kann noch am Gewinnspiel teil genommen werden.

Dazu können online bis zu drei Motive ausgefüllt werden, in denen sich der Vamos wahlweise mit Autos, einem anderen Vamos oder einem Elektroauto unterhält. Die drei Motive, die unserer Jury am besten gefallen, werden prämiert.

Der Erstplatzierte darf zwischen drei Monaten freier Fahrt mit moBiel in Bielefeld, einer BBF – Jahreskarte Silber und einem Stromgutschein der Stadtwerke Bielefeld wählen.

Der Gewinner des zweitbesten Motivs erhält zwei Freikarten für den Besuch des Isharas inklusive Saunaeintritt.

Der Drittplatzierte darf sich über zwei Freikarten für eine Drink – & – Drive – Fahrt im Sparrenexpress freuen.

Bild: Stadtwerke Bielefeld GmbH