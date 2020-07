Stadtführungen in der Liborizeit

Paderborn. Auch wenn Libori in diesem Jahr in starkem Maße digital veranstaltet wird, die Stadtführungen der Tourist Information finden von Mensch zu Mensch statt. Dazu gehört der „Stadtrundgang“ als Klassiker zum Kennenlernen Paderborns, der an den Samstagen (25. Juli und 1. August) jeweils um 11 Uhr sowie an den Sonntagen (26.Juli und 2. August) um 14 Uhr angeboten wird.

Die Führung „Paderborn und der heilige Liborius“ befasst sich mit dem Leben und Wirken des Stadt-und Bistumspatrons und seinen Spuren in Paderborn. Dieser besondere Rundgang führt auch zu den Liborikapellen im Garten der Theologischen Fakultät sowie am Liboriberg, die nur zu bestimmten Anlässen zugänglich sind. Die Termine der Liboriusführung sind 28. und 31. Juli sowie 1. August, jeweils um 14 Uhr.

Treffpunkt für alle Rundgänge ist vor der Tourist Information am Marienplatz, die Tickets kosten fünf Euro pro Person. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Daher wird ein Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen dringend empfohlen. Unter dieser Internetadresse kann auch das Hygienekonzept der Tourist Information eingesehen werden, das bei den Stadtführungen zur Anwendung kommt.