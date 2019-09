Stadtführungen am Wochenende in Bad Kissingen

Bad Kissingen. Am Freitag, 20. September, um 21:00 Uhr gilt es, mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen.

Während der abendlichen Tour „Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht“ erkunden Besucher und interessierte Einwohner die Stadt und ihre Geschichte. Die ca. 90- minütige Tour startet an der Tourist- Info Arkadenbau und kostet pro Person 8 Euro (ermäßigt 4 Euro). Am Samstag, 21. September, wandeln Gäste und Besucher auf den Spuren von Friedrich von Gärtner und Max Littmann. Die 90- minütige Führung Weltbadarchitekten in Bad Kissingen gibt interessante Einblicke in die architektonischen Werke der beiden Baumeister, die bis heute das Bad Kissinger Stadtbild zeichnen. Die Führung kostet pro Person 8 Euro (ermäßigt 4 Euro).

Treffpunkt ist um 13:30 Uhr an der Tourist – Information Arkadenbau, direkt im Kurgarten. Am Sonntag, 22. September, findet der Klassiker: Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen und – gebäude statt.Bei dieser kombinierten Führung lernen Teilnehmer Bad Kissingens idyllische Altstadt so wie die historischen Kuranlagen und ihre Gebäude von innen kennen. Dabei werden Kurgarten, Wandel – und Brunnenhalle, sowie Arkaden – und Regentenbau mit den eindrucksvollen Sälen besichtigt. Teilnehmer erfahren Wissenswertes über Bad Kissingens berühmte Heilquellen und historische Gäste sowie wichtige Eckdaten zum Werdegang der Stadt vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Die ca. 90- minütige Führung startet um 10:00 Uhr an der Tourist- Information Arkadenbau und kostet pro Person 8 Euro.Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten sind in der Tourist- Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048 – 444 oder unter der E – Mail – Adresse kissingen – ticket@badkissingen.de erhältlich.