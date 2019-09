Stadtführung per App begeistert auch Jugendliche

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Welche Geschichten verbergen sich hinter den schmucken Fassaden in der Wiedenbrücker Altstadt? Und welche historischen Ereignisse erzählt der Doktorplatz in Rheda? All das und mehr beantwortet die Stadtführungs-App für die Stadtteile. Per Smartphone oder Tablet können interessierte Besucher Rheda und Wiedenbrück spielerisch erkunden.

Das begeistert auch Louis Blawert und Julius Haun. Die 18-Jährigen haben erstmals die App in der knackig-knappen Jugendversion getestet und sind angetan von der jugendlichen Sprache und der Aufmachung des Tools. „Ich finde, dass die Führung für uns Jugendliche schön gestaltet ist“, sagt Louis. Sein Freund Julius, beide Mitglieder beim Jugendkulturring, ergänzt: „Ich wollte die App schon immer mal ausprobieren.“ Gemeinsam laufen die Jungen durch die historische Altstadt von Wiedenbrück und lernen unglaublich viel über die Geschichte der Gebäude und Sehenswürdigkeiten. „Es ist echt erstaunlich, was man alles über die Stadt lernt, in der man schon jahrelang wohnt“, bekräftigen die 18-Jährigen. Für beide war der digitale Rundgang ein lohnenswertes Erlebnis, das sich wiederholen kann: „Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Gerade mit unseren Freunden, die woanders herkommen, ist das eine tolle Möglichkeit, unsere Stadt vorzustellen“, erklärt Louis.

Mithilfe von historischen Ansichten, Blicken ins Innere der Gebäude und Animationen oder kleinen Spielszenen gehen die Besucher auf ihre persönliche Entdeckungstour. Durch die Technologie „Augmented Reality“ (unterstützte Realität) können die Fassaden und Gebäude mit Animationen auf besondere Art erlebbar gemacht werden. Unabhängig von Wochentagen und Uhrzeiten können Rheda-Wiedenbrücker und auch Ortsfremde mithilfe der App auf eine individuelle Tour gehen.

Die Anwendung ergänzt die gut besuchten Stadtführungen. Neuland-Medien, Flora Westfalica GmbH und die Stadtverwaltung haben die App gemeinsam verwirklicht. Die Stadtführung ist im AppStore (Apple) und im PlayStore (Android) in vier Versionen erhältlich. Für Rheda und Wiedenbrück ist je ein voller Rundgang erhältlich, ebenso gibt es für beide Stadtteile eine knappere Version für Jugendliche.