Stadtführung „Gütsel op Platt“ am 10. Oktober

Mit Dönekes durch Gütersloh

Gütersloh. Noch vor Jahrzehnten allgegenwärtig, wird das Plattdeutsche heute kaum mehr aktiv gesprochen und gerät dadurch immer mehr in Vergessenheit. Am Donnerstag, 10. Oktober 2019, gibt es auf dem klassischen Rundgang mit Stadtführer Ludger Settertobulte allerdings wieder ein wenig„Platt auf die Ohren“. Los geht es um 17 Uhr am Stadtmuseum, von dort aus führt Settertobulte die Gruppe zu den Sehenswürdigkeiten von Gütersloh. Dabei gibt er viele spannende Anekdoten und so manche Döneken in der charmanten ostwestfälischer Mundart zum Besten.

Er selbst hat den Dialekt als Kind gelernt und freut sich darauf, während des 90minütigen Rundgangs„ Gütsel op Platt“ mit den Teilnehmernins Gespräch zu kommen. Karten für die Stadtführung gibt es für 6, – Euro (erm. 4,-Euro) im ServiceCenter der gtm.