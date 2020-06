Stadtbibliothek: Führerschein 3D-Drucker

Bielefeld (bi). Am Dienstag, 9. Juni, findet um 16 Uhr in der Stadtbibliothek am Neumarkt eine Einführung in die Nutzung des 3D-Druckers der Stadtbibliothek statt. Hier erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundlegende Informationen zu Geschichte und Funktionsweise des 3D-Drucks. Im Anschluss lernen sie das Gerät in der Stadtbibliothek im Detail kennen. Für die Teilnahme an der Einführungsveranstaltung winken ein 3D-Druckerführerschein und damit die Berechtigung den 3D-Drucker der Stadtbibliothek eigenständig zu nutzen.

Mit diesem Termin nimmt die Stadtbibliothek Bielefeld langsam wieder ihr Veranstaltungsangebot auf. Laut der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Registrierung aller Teilnehmer nötig. Zudem steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Darum wird um eine vorherige Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek gebeten www.stadtbibliothek-bielefeld.de/open/Aktuelles/Aktuelles