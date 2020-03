Stadtbibliothek bietet kostenlosen Probeausweis für Online-Angebote

Minden. Da die Stadtbibliothek (Stabi) ebenfalls mindestens bis zum 30. April 2020 geschlossen bleibt, können Besucher*innen keine Medien leihen oder die Räumlichkeiten der Bibliothek nutzen. Die Stabi bietet aber ein breites Spektrum an Online-Angeboten an, die weiterhin genutzt werden sollen. Neben der Onleihe OWL, auf der unter anderem eBooks, ePapers und eMagazines ausgeliehen werden können, bietet die Stadtbibliothek mit Freegal auch einen eigenen Musik-Streaming-Dienst an und einen Online-Zugang zum digitalen Brockhaus können ebenfalls alle Personen mit einem Bibliotheksausweis benutzen. Sämtliche Angebote gibt es auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek.minden.de.

Für alle Interessierten, die momentan noch keinen Ausweis haben, bietet die Stabi jetzt die Möglichkeit sich online anzumelden und die Online-Angebote der Bibliothek einen Monat lang kostenfrei zu nutzen.

Dafür müssen zukünftige Nutzer*innen nur eine E-Mail an n.scheiner@minden.de schicken. Die Online-Angebote können nach der Anmeldung sofort genutzt werden. Sobald die Bibliothek wieder eröffnet kann der Ausweis abgeholt werden.