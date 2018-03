Stadtarchiv beim „Tag der Archive“ dabei

Bielefeld. Das Stadtarchiv beteiligt sich am bundesweiten „Tag der Archive“, der 2018 unter dem Motto „Demokratie und Bürgerrechte“ steht. Am Freitag, 2. März, von 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 3. März, von 11 bis 14 Uhr werden im Stadtarchiv, Neumarkt 1, thematische Magazinführungen zu mittelalterlichen Urkunden und Wahlplakaten des 20. Jahrhunderts angeboten. Dazu gibt es am Freitag unter dem Titel „Wie geht Genealogie?“ Tipps für Familienforscher und an beiden Tagen Instameets (Treffen von Instagram-Nutzern) rund um historische Aufnahmen Bielefelds. Ebenfalls an beiden Tagen steht ein Bücherflohmarkt auf dem Programm.