Stadt verleiht Heimatpreis

Bielefeld . In nichtöffentlicher Sitzung hat der Rat der Stadt einstimmig beschlossen, den Heimatpreis für besonderes Engagement zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts der Menschen in Bielefeld in drei Preiskategorien zu je 5000 Euro zu verleihen.

Für die Kategorie Soziales geht der Preis an die Bahnhofsmission Bielefeld, für die Kategorie Kultur an das AlarmTheater e. V. Der Historische Verein für die Grafschaft Ravensberg e. V. erhält die Auszeichnung in der Kategorie Heimatpflege.

Gewürdigt werden sollen mit der Verleihung des Heimat-Preises (erstmalig im Jahr 2019 verliehen)

· nachahmenswertes Engagement im kulturellen, sozialen, interkulturellen, geschichtlichen oder sportlichen Bereich

· Beiträge zum Erhalt und zur Pflege von Brauchtum, Heimatpflege und Baukultur sowie regionaler Identität in den Bereichen Umwelt, Natur und Landschaft.

Die Preisverleihung ist für Dienstag, 2. Juni, 18 Uhr vorgesehen.