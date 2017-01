Stadt und Vision Herforder Architekturgespräche 17 mit Christoph Ingenhoven

Herford. Am heutigen Mittwoch, dem 25. Januar, um 20 Uhr lädt Marta Herford in Kooperation mit dem BDA Ostwestfalen-Lippe zu einem Architekturgespräch mit Christoph Ingenhoven ein. Mit dem Impulsvortrag „Supergreen“ gibt Christoph Ingenhoven, Dipl.-Ing. Architekt BDA, RIBA, AIA int., anhand von Werkbeispielen einen Einblick in das von ingenhoven architects entwickelte umfassende Nachhaltigkeitskonzept. Ingenhoven gründete 1985 nach seinem Architekturstudium in Aachen an der RWTH und Kunstakademie in Düsseldorf das Büro ingenhoven architects in Düsseldorf, heute mit Niederlassungen weltweit. Er zählt zu den führenden Architekten, die sich für nachhaltige und ökologische Architektur einsetzen. Wichtige realisierte Bauten von ingenhoven architects sind unter anderem der neue Hauptsitz der Europäischen Investionsbank in Luxemburg, die Lufthansa Hauptverwaltung am Frankfurter Flughafen und der Breezé Tower in Osaka. Ein weiteres Projekt ist der Hauptbahnhof in Stuttgart.

Michael Zirbel BDA, Fachbereichsleiter Stadtplanung der Stadt Gütersloh, wird das anschließende Gespräch in offener Runde moderieren.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Marta-Lobby; der Eintritt beträgt 5 €, ermäßigt 3 €.

Christoph Ingenhoven © ingenhoven architects / Foto: Jim Rakete