Stadt Minden wird als KlimaBündnis-Gemeinde ausgezeichnet

Minden. Das KlimaBündnis im Mühlenkreis e.V. überreichte jetzt an Bürgermeister Michael Jäcke und dem Bau-Beigeordneten Lars Bursian ein Klimabündnis-Schild. Barbara Brendel und Wilhelm Rohlfing, Vorstandsmitglieder im KlimaBündnis, bedankten sich damit für das Engagement der Stadt Minden im Bereich Klimaschutz. „Das Schild soll nach außen verdeutlichen, dass Minden KlimaBündnis-Gemeinde ist“, unterstreicht Barbara Brendel. Die Auszeichnung ist auch ein Beweis für die langjährige Kooperation. So arbeiteten die beiden Partner bei der Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Minden zusammen. 2013 ist das Konzept vom Mindener Stadtrat beschlossen worden. Darin stehen 52 unterschiedliche Maßnahmen, die dem Klima zugutekommen sollen.

Seit zwei Jahren gibt es in der Weserstadt eine Klimaschutzmanagerin. Diana Berg kümmert sich beispielsweise darum, dass bei der Stadtgesellschaft das Thema Klimaschutz in den Fokus rückt. Dafür wichtig ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit, eine Motivation der Bürger*innen und auch die Sensibilisierung der Stadtverwaltung. Die Teilnahme am internationalen European Energy Award (EEA) ist ein erster Erfolg ihrer Arbeit. Hier sind verschiedene Bereiche der Verwaltung, wie Gebäudewirtschaft, Personalservice, Städtische Betriebe oder die Stadtplanung, in den Prozess eingebunden.

Der Austausch mit anderen Kommunen und Kreisen ist wichtig, damit neue Ideen in den Verwaltungsalltag eingebracht werden können, sagt Berg. Bis jetzt sind einige Klimaschutzprojekte in Minden umgesetzt worden: seit zwei Jahren ist Minden bei der Earth Hour mit dabei, im Juni gab es in der Innenstadt den Fahrradaktionstag und die Schüler*innen der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule veranstalteten 2016 und 2017 Klimawochen. „Das Upcycling-Projekt Banner zu Taschen in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe war ein großer Erfolg. Die Taschen waren sehr gefragt und wir wollen das Projekt auch weiterverfolgen“, betont die Klimaschutzmanagerin.

Das KlimaBündnis im Mühlenkreis e.V. ist ein Zusammenschluss von Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen. Der gemeinnützige Verein setzt sich für den Klimaschutz im Mühlenkreis und darüber hinaus ein. Gegründet wurde er im Jahr 2007. Minden ist seit 2009 Mitglied. Die Klimaschutzziele, die auf internationaler und nationaler Ebene gefasst wurden, werden vor Ort umgesetzt. Die kommunalen Verwaltungen und die Politik erarbeiten dafür den Rahmen und ermutigen die Bürger*innen, selbst aktiv zu werden. Höhepunkte der Arbeit waren unter anderem die KlimaOlympiade und die Aktion „Meine Energiewende“. Mit den verschiedenen Kampagnen und Veranstaltungen hat das KlimaBündnis auch überregional Anerkennung gefunden.

Foto:Stadt Minden