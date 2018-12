Stadt Minden lädt zum Neujahresempfang ein

Minden. Rat und Verwaltung der Stadt Minden laden alle Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang 2019 am Freitag, 11. Januar, in die Bürgerhalle (Eingang Kleiner Domhof 17) ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die Verleihung der Preise für ehrenamtliches und freiwilliges Engagement stattfinden. 15 Institutionen und Personen sind für den Preis vorgeschlagen worden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Im Vorfeld findet ab 18.15 Uhr in der Ratskirche St. Martini ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Hierzu sind ebenfalls alle interessierten Bürger*innen herzlich willkommen.

Im Vordergrund der Veranstaltung soll der Austausch zwischen Vertretern der Politik, Wirtschaft, Kirchen, sozialen Einrichtungen und Verwaltungen mit den Bürgerinnen und Bürgern Mindens stehen. Der Neujahrsempfang wird musikalisch vom Duo „Robin Wiersbin & Friends“ begleitet. Das Kulturzentrum BÜZ hat erneut das Catering übernommen. Die Mindener Stadtverordneten, Ortsvorsteher*innen und sachkundigen Bürger*innen sowie die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und alle anwesenden Bereichsleiter*innen der Verwaltung werden ein Namenschild tragen, so dass die Gäste diese erkennen und persönlich ansprechen können.

Zu Beginn des Abends werden die mit jeweils 500 Euro dotierten Preise für ehrenamtliches und freiwilliges Engagement der Stadt Minden verliehen. Die Preisträger*innen werden am Abend von Bürgermeister Michael Jäcke bekanntgegeben und geehrt.

Eine Jury, die aus je einer Vertreterin/einem Vertreter der Ratsfraktionen sowie einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung besteht, hat im November aus den 15 Vorschlägen die Preisträger in den Kategorien Institution/Gruppe und Einzelperson ausgewählt. Mit der Ehrung soll stellvertretend für die vielen Engagierten aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Einsatz einzelner Personen, Gruppen oder Institutionen, die sich durch besonderes ehrenamtliches und freiwilliges Engagement ausgezeichnet haben, gewürdigt werden.

Der Eintritt zum Neujahrsempfang ist frei. Die Gäste werden zu Beginn mit einem Glas Sekt oder Saft begrüßt.