Stadt Detmold verschenkt Birnenbäume und Flatterulmen

Aktion „Neue Bäume für Detmold“

Detmold. Unter dem Motto „Neue Bäume für Detmold“ verschenkt die Stadt Detmold im Oktober 150 Ulmen oder Birnenbäume an interessierte Detmolderinnen und Detmolder oder Grundstückseigentümer.

Bewerben können sich Interessierte mit ausreichend Platz auf ihrem Grundstück bis zum 20. September 2019 über das Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt Detmold www.detmold.de, per Mail an Rainer Heidenreich mit dem Betreff „Neue Bäume für Detmold“ an r.heidenreich@detmold.LOESCHE_DIES.de oder per Brief an die Stadt Detmold, Fachbereich 7, Team Grünflächen, Postfach, 32754 Detmold. Gehen mehr als 150 Bewerbungen ein, entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen Bewerbungen über die Abgabe der Bäume.

Dabei wird jeweils nur ein Baum abgegeben. Zudem müssen die Bewerberinnen und Bewerber zwei Voraussetzungen erfüllen:Der Baum muss im Detmolder Stadtgebiet gepflanzt werden.Der Nutznießer bzw. die Nutznießerin verpflichtet sich, den Baum langfristig-mindestens zehn Jahre- zu erhalten.

Die Bewerbung für einen Baum muss folgende Angaben enthalten: Name und Adresse des Bewerbers bzw. der Bewerberin. Bei von der Wohnadresse abweichendem Pflanzort die Adresse des Grundstücks, auf dem der Baum gepflanzt werden soll

Die Stadt Detmold möchte mit der Verschenkung alter Birnenbaumsorten einen Beitrag im Sinne der biologischen Vielfalt und zur Arterhaltung alter Obstbaumsorten leisten und mit der Verschenkung der Flatterulme (Baum des Jahres 2019) einen frühen Bienenfutterlieferanten in Detmolder Gärten zur Pflanzung anbieten. Über mehrere Jahre hatte die Stadt Detmold die Baum-Verschenkungs-Aktion einmal jährlich durchgeführt. Finanziert wurde sie durch die Ausgleichzahlungen, die nach der inzwischen abgeschafften Baumschutzsatzung für gefällte Bäume zu leisten war. Mit der Abschaffung der Baumschutzsatzung im Jahr 2016 wurde auch die Aktion „Neue Bäume für Detmold“ vorrübergehend eingestellt und im letzten Jahr über die Städtischen Betriebe neu aufgelegt.

Informationen über alte Birnensorten und ihren kulturellen und ökologischen Wert für Flora und Fauna sind im Internet unter www.pomologen-verein.de zu finden. Zur Flatterulme gibt es ausführliche Hinweise unter www.baum-des-jahres.de.