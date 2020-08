Stadt Detmold verschenkt Akazien und Kornelkirschen

Aktion „Neue Bäume für Detmold“

Detmold. Auch im Jahr 2020 soll die Tradition der Städtischen „Baumverschenkungsaktion“, mit der Verschenkung des aktuellen Baum des Jahres 2020 (Akazie) oder der Kornelkirsche fortgesetzt werden.

Mitte November wird an interessierte Detmolder Bürger oder Eigentümer von Grundstücken im Stadtgebiet eine Akazie als Baum des Jahres, oder eine Kornelkirsche als vergleichsweise klein bleibender Baum kostenlos abgegeben.

Die Abgabe der Bäume ist an folgende Bedingungen geknüpft: Der Baum muss im Detmolder Stadtgebiet gepflanzt werden und die Nutznießerin/der Nutznießer verpflichtet sich den Baum langfristig (mindestens 10 Jahre) zu erhalten.

Wer sich für eine der beiden Baumsorten interessiert und auf seinem Grundstück über genügend Platz verfügt, kann sich bis zum 15.09.2020 bei der Stadt Detmold bewerben. Dies geht am einfachsten per Mail mit dem Betreff „Neue Bäume für Detmold“ an r.heidenreich@detmold.de oder per Brief an die Stadt Detmold, Fachbereich 7, Team Grünflächen, Postfach, 32754 Detmold.

Die Bewerbung muss folgende Angaben enthalten: Name und Adresse der Bewerberin/des Bewerbers, sowie bei abweichendem Pflanzort die Adresse des Grundstückes, auf dem der Baum gepflanzt werden soll.

Je nach Verfügbarkeit erfolgt die Abgabe der Bäume nach der Reihenfolge der eingegangenen Bewerbungen.