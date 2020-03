Stadt Detmold: Umzug des Bauarchiv vorübergehend in andere Räumlichkeiten

Fachbereich 6 – Stadtentwicklung Aufgrund von Umbauarbeiten im Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21:



Detmold. In der Zeit vom 16. März 2020 bis voraussichtlich Juli 2020 ist das Bauarchiv vorübergehend in andere Räumlichkeiten umgezogen. Sie finden uns in Raum-Nr. 022 im Hintergebäude (ist ausgeschildert). Während der Umbauarbeiten kann der Dienstbetrieb nur eingeschränkt aufrechterhalten werden. Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen zunächst telefonisch an uns, um unnötige Wege zu vermeiden.

Für Auskünfte stehen zur Verfügung:

Herrn Altfelix, Raum-Nr.: 117 Tel.-Nr.: 977-390

Frau Kowal, Raum-Nr.: 022 Tel.-Nr.: 977-382

Frau Pukallus, Raum-Nr.: 022 Tel.-Nr.: 977-674

Die Stadt Detmold bittet um Ihr Verständnis.