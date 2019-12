Stadt Detmold stellt im Frühjahr Saatgut zur Verfügung

Detmold. Das Insektensterben ist bereits seit einiger Zeit in aller Munde und wird in der Gesellschaft vielfach angesprochen. Die Städtischen Betriebe Detmold möchten nun ein aktives Zeichen setzen und verschenken daher im Frühjahr 2020 Saatgut für Wildblumen an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Damit das Saatgut dann besonders gut gedeihen kann, können die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt den Boden, auf dem sie die Wildblumen pflanzen wollen, vorbereiten. Gute Anleitungen finden Interessierte im Internet bei den Herstellern von autochthonem Saatgut. Die Stadt Detmold stellt Saatgut für insgesamt 40.000 m² bereit. Das Saatgut wird von gebietsheimischen Pflanzen stammen und so ideal die heimische Insektenwelt befördern, denn Wildblumenwiesen und Blühstreifen bieten Nahrung und Lebensraum.

„Wir hoffen, dass diese Aktion Detmold bunter und lebendiger macht. Je mehr Menschen bei der Aktion mitmachen, desto besser und dichter bildet sich der Teppich aus Blütenparzellen aus. Wir ersuchen, durch diese Aktion zu sensibilisieren und erschaffen hoffentlich ein sichtbares Zeichen für aktives Handeln gegen das anhaltende Insektensterben und die Artenverarmung der Landschaft. Die Saatgutausgabe soll viele ermuntern, sich zu beteiligen und auf dem privaten Grundstück ein Kleinbiotop zu schaffen“, so Johann Bergmann, Leiter der Städtischen Betriebe der Stadt Detmold. Schon jetzt verwenden die Städtischen Betriebe Wildblumenwiesen auf extensiv gepflegten Ökoflächen und zur Zwischenbegrünung von Anlagen. In Zukunft sollen weitere Flächen angelegt und betreut werden.