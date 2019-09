St. Peter Ording – Pfahlbauten, Klimazonen und die Faszination von Weiten und Mee(h)r!

St. Peter Ording. St. Peter Ording ist ein Wohlfühlort mit einer eigenen Schwefelquelle im Kreis Nordfriesland/Schleswig-Holstein an der Westspitze der Halbinsel Eiderstedt. Dieser Ort bietet an seiner besonderen Lage beste Erholung, auch ideal für einen Kurzzeiturlaub, Raum für Vergnügen, Sportarten wie Kiten auf Buggys finden hier statt, Abenteuer- u. Naturerlebnisse an einem gefühlt endlosen Strand.

An drei Seiten von der Nordsee umgeben liegt der Ort St. Peter-Ording. Die Sandbank ist Teil des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und seit 2009 gehört er der zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärten Wattlandschaft an. Es existieren hier 4 Ortsteile mit jeweils eigenem Charakter (Bad, Dorf, Ording und Böhl) 2.825 ha umfasst das Gemeindegebiet – die Höhenlage beträgt 3,5 bis 5 m über NN. 350 ha Kiefernwald durchziehen bzw. umrahmen das lang gestreckte Ortsgebiet. 3968 Einwohner plus rund 4.200 Zweitwohnungsbesitzer. 402.000 Übernachtungsgäste pro Jahr, ca. 580.000 Tagesgäste. Gastgeber und Besucherzahlen: Rund 2,5 Millionen Übernachtungen jährlich:

Es existieren rund 17.000 Gästebetten, davon: 11.750 in FeWos und FeHäusern, 950 verteilt auf Wohnmobil/Campingplätzen, 1.150 in Reha-Einrichtungen, 950 in Gruppenunterkünften, 2.200 in Hotels und Pensionen, 7 Campingplätze / 2 Wohnmobilstellplätze, 5 Kurkliniken. Eine eigene Schwefelquelle: Die einzige in Schleswig-Holstein ist eine der 5 stärksten Quellen in Deutschland. 3 Klimazonen – Brandung, Dünen und Wald. 3 natürliche Heilmittelvorkommen werden in St. Peter-Ording direkt vor Ort gefördert: Meerwasser, fossiler Schlick und Schwefelsole.

Das Herz von St. Peter Ording: Von der Erlebnispromenade aus, mit zahlreichen Shopping – und Gastronomieangeboten, ragt eine 1095m. lange Seebrücke zum 12 Km. langen sowie bis zu 2 Km breiten Sandstrand, die beim Überqueren schon sehr viele Eindrücke der malerischen naturbelassenen Dünenlandschaft schenkt und das alles mitten im Naturerbe Wattenmeer. 6 Holzstege mit rund 700 Meter Länge stehen für Fußgänger und Radfahrer bereit. Für die Sicherheit stehen 5 offizielle bewachte Badestellen. Die nördlichste Badestelle ist Ording Nord (hier existiert der FKK-Strand). 1.200 Strandkörbe laden an den fünf Stränden von St. Peter-Ording zum Verweilen ein. 13 Pfahlbauten stehen an den Stränden – je zwei bis drei pro Badestelle für die Badeaufsicht, Sanitäranlagen, Gastronomie.

Sport: Kitebuggys: Mit bis zu 130 km/h fahren die kleinen schnellen Flitzer auf drei Rädern mit ihren hochaufragenden Segeln. Zwischen März und Oktober sind die Strandsegler ein fester Bestandteil des Strandlebens auf eingezeichneten Flächen. Für die kleineren Strandbesucher stehen 18 Spielplätze und etwa 140 Spielgeräte zum Austoben bereit. Für die sportlichen Radfreunde: 650 km beträgt die Gesamtstrecke des Radwegenetz auf Eiderstedt (St. Peter-Ording) und damit sind etwa 12 Fahrradrouten mit Start in St. Peter-Ording ausgeschildert. Für Laufbegeisterte und Naturveranlagte steht der Nordsee Fitness-Park mit 16 frei zu kombinierenden Laufstrecken mit einer Gesamtlänge von 76 Km. Der kürzeste Parcour misst 1.230 Meter, der längste 14 km. Zudem gibt es einen 1 Neun-Loch Golfplatz mitten in der Dünenlandschaft und dazu einer der wenigen Links-Courses in Deutschland.

Wellnessangebote: 1.000 qm Wasserfläche sorgen für Badespaß im Freizeit- und Erlebnisbad DÜNEN-THERME. Das Meerwasser wird direkt aus der Nordsee gefördert und aufbereitet. Die 3 Wasserrutschen der DÜNEN-THERME verknüpfen Geschwindigkeit und Nervenkitzel. Die Turborutsche ist rund 65 m lang, die Reifenrutsche 95 Meter und der Wildbach 120 m lang. 1 Saunalandschaft mit 5 hochwertigen Saunatypen für genussvolle Saunakultur . Ein direkt an der Dünentherme angebundenes Gesundheits- und Wellnesszentrum mit vielfältigen Anwendungen stehen für Erholung zu Verfügung. Tiere: Sehr sehenswert auf 14,5 Hektar Fläche und hier existieren mehr als 800 Haus- und Wildtiere. Außerdem Deutschlands größte Seehundanlage: Der Westküstenpark – das Tierparadies in St. Peter-Ording. Weiteres Sehenswertes: 18,4 m hoch ist der Backstein Leuchtturm aus braunen Ziegeln im Ortsteil Böhl. 1 historische Insel mit Backhus, Eiskeller und Schipperhus steht im Ortsteil Dorf. Anreise: 2 Bahnhöfe, 1 Bahnlinie. 140 km ab Hamburg über die Autobahn A 23 und weiter auf der Bundesstraße B 202 und B 5.

www.st-peter-ording.de