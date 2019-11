Sports unlimited – Ladies only

Immer wieder werden neue Konzepte für den Lifestyle-, Sport – sowie Businessbereich und für Auftragsformate entworfen und umgesetzt. Ziel dabei ist es, Frauen in und über die Community mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen, zu begeistern und zu motivieren – das zu tun, was in ihnen steckt. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Frauen sich gegenseitig am besten motivieren und leidenschaftlich unterstützen und fördern können und sollten. Egal, auf welcher Leistungsstufe, egal in welcher Sportart und für welche Passion“ , so Monika Fiedler – Proksch. Alle Veranstaltungen in 2020 im Überblick:

Women’s Winter Camp für Freeriderinnen und Skitourengeherinnen: Das Women`s Winter Camp powered by Marmot verwöhnt auch 2020 seine Teilnehmerinnen wieder mit einer Vielzahl an packenden Abenteuern und entspannenden Aktivitäten. Man darf sich auf Freeriden, Skitourengehen und die dazu passenden Technikkursen sowie auf Wellness freuen. Vom 5. bis 8. Januar können sich die Ladies in der Winterregion Galtür/Ischgl austoben. Vom 19. bis 22.März 2020 findet das Camp in Hochfügen statt. www.womenswintercamp.com

Langlaufen beim Women’s Langlauf Camp in Seefeld (Tirol): Das Women’s Langlaufevent in der Olympiaregion Seefeld in Tirol geht 2020 in die zweite Runde. Alle weiblichen Loipenbegeisterten können vom 17. bis 19.Januar 2020 in einem professionell organisierten Camp verschiedene Kurse besuchen und jede Menge neue Erfahrungen auf und abseits der Loipen sammeln. Egal ob Anfängerin oder Fortgeschrittene, bei inkludierten Videoanalysen für die Stile Klassisch und Skating können die Teilnehmerinnen an ihrem Laufstil feilen, sich Vorträge zum Thema Skipräparierung, Ernährung und richtige Bekleidung anhören und auch bei Workshops rund um diese Themen mitwirken. Eine tolle Expo – Area mit Material der Partner, welches während des Wochenendes auf Herz und Nieren getestet werden kann, rundet das Angebot ab. www.womenslanglaufcamp.com

Rennradfahren beim Womeńs Cycling Camp in Füssen im Allgäu: Rennradtouren, Technikkurse, Testprodukte und Wellness – für alle Straßenfahrerinnen gibt es im Mai eine vierte Auflage des „Women’s Cycling Camps“. Vom 14. bis 17. Mai 2020 bekommen die Teilnehmerinnen in Füssen im Allgäu eine Rundum – Einführung in das Thema Rennradfahren. Bis zum Nachmittag sind die Frauen on Tour, im Anschluss können sie sich bei den anwesenden Ausstellern auf der Expo über Produkte – vom Helm, über Schuhe bis hin zu Brille und Sport – BH – informieren , Testprodukte ausleihen sowie sich einer Physiobehandlung unterziehen . Am Abend finden Motivationsvorträge statt, es werden Bilder gezeigt, und auch ein Überraschungsabend steht auf dem Programm. www.womenscyclingcamp.com MTB – Techniktraining und Trailspaß bei den Women ́s Bike Camps Mountainbiken , Trailsshredden, Testprodukte aus allen Bereichen, Freude, Wellness und Abenteuer – es gibt fast keinen Wunsch, der bei den „Women’s Bike Camps“ vom 18. bis 21. Juni 2020 am Reschen pass und vom 20. bis 23. August 2020 erstmals im saue rländischen Winterberg nicht erfüllt wird. Bei den Camps kommen sowohl Einsteigerinnen als auch fortgeschrittene Bikerinnen voll auf ihre Kosten. Dabei kann es durchaus se in, dass Weltcup- Fahrerinnen und Pro – Riders die Gruppe coachen und guiden . Bei den Womeńs Bike Camps kommen sie alle zusammen , um zu Biken, sich miteinander auzutauschen und einfach nur Spaß zu haben! www.wome nsbikecamp.com

Challenge Women in Roth für Läuferinnen und Walkerinnenn: Dieser Lauf ist bereits Kult! Bereits zum achten Mal steht am 4. Juli 2020 allen sportbegeisterten Frauen einTag mit viel Spaß, Bewegung und Gemeinschaftsgefühl bevor. Beim ChallengeWomen im Rahmenprogramm des DATEV Challenge Roth können alle Läuferinnen und Walkerinnen zeigen, was in ihnen steckt. Ob in einer Mädels – Gruppe, mit der besten Freundin oder der Familie, die gemeinsame Bewegung an der frischen Luft steht dabei im Vordergrund, die Gänsehaut beim Zieleinlauf auf dem Festgelände gibt es inklusive. www.challenge-women.de Keine offenen Wünsche beim Women ́s Summer Festival in der Tiroler Zugspitzarena: Das erfolgreiche Multi – Outdoor – Sportevent findet vom 10. bis 12. Juli 2020 zum zweiten Mal in der Tiroler Zugspitz Arena statt. Vor traumhafter Kulisse verbringen aktive Frauen ein Wochenende unter Gleichgesinnten und probieren neue Sportarten aus. Das Women’s Summer Festival verwandelt die Region Tiroler Zugspitz Arena in eine sportive Ladies Zone. Beim Wandern, Trailrunning, Klettern, Canyoning, Biken, Stand Up Paddling , Functional Fitness und Yoga können sich Anfängerinnen und Sportskanonen austoben. Neben den sportlichen Angeboten warten auch Styling und Massage Lounge auf die Teilnehmerinnen. DerHüttenabend am Freitag sowie die große Abschlussparty mit Live – Musik am Samstag sind Highlights von vielen. www.womenssummer festival.com ​

Weitere Events (Auftragsproduktionen, nicht nur für die weibliche Zielgruppe): MTB – Saisonopening am Reschenpass bei den Green Days Zum Start der Bike – Saison 2020 steigen die Green Days am Reschenpass und das Kult – Event sollten sich alle (E-)Mountainbiker vormerken. Vom 29.05. bis1. 06.2020 trifft sich die Bike – Szene und fröhnt dem Spaß auf den berühmten 3 Länder- Enduro – Trails. Auf einer Expo am Parkplatz der Schönebenbahn inReschen präsentieren Hersteller ihr neuestes Material und geben es kostenlos zum Testen aus. Verschiedene Touren und Mitmach – Aktionen für Jung und Alt, Frauen und Männer werden geboten. www.greendays- testival.com Trailrunning Event in der Zugspitz Arena Bayern- Tirol 360° TRAIL geht vom 18.-20. September 2020 in die dritte Runde. Zielgruppe sind alle weiblichen UND männlichen Läufer, die gerne abseits von asphaltierten Wegen unterwegs sind, egal ob Jung oder Alt, Einsteiger oder Fortgeschrittene. Durch die Teilnahme vieler verschiedener Partner und Marken wird es neben geführten Laufrunden und praktischen Materialtests auch wieder spannende Athletentipps, Filmvorführungen und interessante Podiumsdiskussionen geben. Auf einem eigens am Expo Gelände eingerichteten Trailrunning – Parcours können alle Teilnehmer Koordination und Kondition testen. www.360 – trail.com Weiterführende Infos unter www.fiedler – concepts.de