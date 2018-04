Sportmedizinisches Symposium am 18. April am Flughafen

Paderborn. Das Sportmedizinische Symposium, die Fortbildung für Ärzte, Physiotherapeuten, Trainer und Sportlehrer der Region, stellt in diesem Jahr die Gefahren von Überlastung und Überbeanspruchung im Sport in den Mittelpunkt. Renommierte Experten referieren am Mittwoch, 18. April, ab 15 Uhr zum aktuellen Stand in Forschung und Praxis. Die Fortbildung findet im Airport-Forum am Flughafen Paderborn/Lippstadt statt.

Das Programm steht unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger vom Sportmedizinischen Institut der Universität Paderborn. Referenten aus Medizin, Sport und Wissenschaft informieren mit starkem Anwendungsbezug zu aktuellen Themen. Interessierte können sich bei Ines Weber vom Sportmedizinischen Institut unter weber@sportmed.upb.de oder Tel: 05251 –

60 3180 anmelden.

Prof. Dr. Jochen Baumeister, Leiter der Trainingswissenschaft an der Universität Paderborn, beginnt mit dem Thema „Beanspruchung und Erholungs-Belastungsmanagement aus trainingswissenschaftlicher Sicht“, bevor Prof. Dr. Klaus Völker, Emeritus Sportmedizin der Medizinischen Fakultät der Universität Münster, das „sportmedizinische Beanspruchungsmangement früher und heute“ unter die Lupe nimmt. Wie „Interaktionen im autonomen Nervensystem als Beanspruchungsparameter“ eingesetzt werden können, beleuchtet Dr. Solveig Vieluf in ihremVortrag. D ie Sportwissenschaftlerin der Universität Paderborn ist Expertin im Bereich Neurophysiologie und Altern. Prof. Dr. Frank Mayer bringt dem Auditorium „Neuigkeiten zum Beanspruchungsmangement des Rückens“ näher. Prof. Mayer ist ärztlicher Direktor der Hochschulambulanz im Zentrum für Sportmedizin der Universität Potsdam und wissenschaftlicher Gesamtprojektleiter des bundesweiten Projektes „RAN RÜCKEN“. Überlastungsschäden im und durch Sport stellt Dr. Lutz Mahlke, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn, in den Mittelpunkt seines Vortrags.

„Die Teilnehmer dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf ein hochaktuelles und für die Praxis relevantes Programm freuen“, verspricht Claus Reinsberger. „Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Ärzte, sondern auch an nicht-medizinisches Fachpersonal in der Betreuung von Sportlern und hat sich in der Region etabliert“, so Reinsberger weiter. Das Symposium wird in Zusammenarbeit mit der Akademie für medizinische Fortbildung der Ärztekammer Westfalen Lippe und der brain@sports foundation umgesetzt und durch die MediCo Apotheke mit Partnerapotheken in Paderborn und Salzkotten sowie der Flughafengesellschaft Paderborn/Lippstadt unterstützt. Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren sich außerdem die Deutsche Herzstiftung und die Nicolibri Buchhandlung mit themenrelevanten Publikationen.