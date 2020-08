Sportlich geht’s zu beim Sportverband Detmold e.V.

Der Sportverband Detmold e.V. ehrt die Erwerber/Innen des deutschen Sportabzeichens

Detmold. In diesem Jahr läuft alles anders. Während die Sportlerehrung im Frühjahr noch durchgeführt werden konnte, verhält es sich aufgrund der Corona-Pandemie nun anders. Der Sportverband Detmold e. V. hätte 2020 eigentlich sein 50jähriges Jubiläum feiern wollen. Aber nicht alle Vorhaben sind ins Wasser gefallen. So kommt es, dass der Verband am 17.08.2020 seine Sportabzeichenehrung für das Jahr 2019, wenn auch später als sonst, durchführen konnte. Unter Berücksichtigung von Corona-Schutzmaßnahmen ging die Veranstaltung im kleinen Kreis im Freien vonstatten.

Rainer Heller, der amtierende Bürgermeister der Stadt Detmold, führte durch den Abend. Er überreichte und ehrte die anwesenden Erwerber des deutschen Sportabzeichens einzeln persönlich. Feierlich wurden auf diese Weise die Urkunden samt Sportwasserflaschen überreicht, die zu weiteren sportlichen Aktivitäten animieren. Zwar kann jeder, der es schafft ein Sportabzeichen zu erhalten, stolz auf sich sein. An diesem Abend wurden aber insbesondere „Wiederholungstäter“ geehrt. Mitmenschen, die das Abzeichen zum 25., 30., 40. oder 50. Mal erhalten haben, konnten an diesem Abend besonders stolz auf ihre körperliche Leistungsfähigkeit sein.

Geehrt wurden nicht nur Einzelpersonen oder Vereine wie der VFL Hiddensen, der unter den Vereinen stolz die größte Teilnehmerzahl vorweisen kann. Auch – oder besser gesagt – gerade Schulen, die die Freude an Bewegung schon früh im Leben fördern und festigen, wurden geehrt. Besonders bemerkenswert ist die Leistung der August-Hermann-Francke Hauptschule in Detmold, dessen Erwerber/Innen-Anteil des Sportabzeichens bei 100% liegt. Schulleiter Erich Albrecht berichtete von den kreativen Maßnahmen, die zum Erreichen des Ziels beigetragen haben. Beispielsweise werden in den Pausen Sportgeräte zur Verfügung gestellt. Zudem gibt es Klassenfahrten sowie internationale Partnerschaften, bei denen stets bewegungsfördernde Maßnahmen integriert werden.

Ein wichtiger Grund für die Förderung von Schüler/Innen zur Teilnahme am deutschen Sportabzeichen ist, dass der Teil an Nichtschwimmern kontinuierlich steigt. Um die Schulen in der Umgebung dahingehend zu unterstützen, absolvieren die FSJler des Sportverbandes Detmold e.V. die Sportabzeichen des DLRG, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. So können sie eingesetzt werden, um die Schüler während des Schwimmunterrichts zusätzlich anzuleiten und abzusichern. Diese Maßnahmen lohnen sich auch für die Schulen, denn der Sportverband belohnt die Schule mit den meisten schwimmfähigen Kindern mit einem Preisgeld von 600 € – für eine diesbezüglich sichere Zukunft.

Text & Fotos: © Annette Olenberg