Sportkurse an der frischen Luft!

Neue Outdoor Kurse beim Sportbund!

Bielefeld. Frische Luft stärkt das Immunsystem und hält fit, gerade in Corona Zeiten, denn in der freien Natur ist das Ansteckungsrisiko um ein Vielfaches geringer, als in geschlossenen Räumen.

In einigen Kursen sind momentan noch Anmeldungen möglich:

Am ZIF Parkplatz, oberhalb der Universität, Werther Straße starten die Kurse Laufen richtig erlernen für Einsteiger und Fortgeschrittene ab Montag 17. August von 18.45 bis 19.45 Uhr, ab Freitag, 28. August startet der Nordic Walking Kurs für Fortgeschrittene von 14.30 bis 16 Uhr.

Am Obersee, Parkplatz Talbrückenstraße beginnt ein Walkingkurs am Montag, 17. August von 19 bis 20 Uhr, ein Laufkurs startet ab Dienstag, 18. August von 18.45 bis 19.45 Uhr sowie ein weiterer Laufkurs ab Montag, 24. August von 18.30 bis 19.30 Uhr, Walking und Nordic Walking Kurse beginnen ab Donnerstag, 20. August von 18.30 bis 19.30 Uhr.

Rennradfahren in Bielefeld und Umgebung kann man an vier Terminen jeweils montags, zwischen 17. August und 7. September von 19 bis 20.30 Uhr.

Mountainbike Basic Fahrtechnik Kurs Level I startet am Donnerstag, 27. August von 17.30 bis 19.30 Uhr. Dieser Kurs beinhaltet auch vier Termine.

Am Freitag, 28. August von 18 bis 21 Uhr wird eine Mountainbike-Enduro Tour angeboten.

Am Samstag, 29. August bietet der Sportbund eine Mountainbike-Basic Tour im Teutoburger Wald von 10 bis 18 Uhr an.

Eine vorherige Anmeldung ist unter Tel. 0521 5251510 oder unter www.sportbund-kurse.de notwendig, da die maximale Gruppengröße eingehalten werden muss.

Über den Sportbund

Der Sportbund befähigt und ermöglicht Menschen, ein Leben lang Sport zu treiben. Sport und Bewegung in der Gruppe bringen Vitalität, fördern soziale Kontakte, halten geistig fit und erhöhen die Lebensqualität.