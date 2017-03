SPITZE NADEL – Preis für innovative Aktionen, damit Fashion fair wird

Paderborn. Die gemeinnützige Gesellschaft cum ratione aus Paderborn und das INKOTA-netzwerk aus Berlin loben zum zweiten Mal den mit 10.000 Euro dotierten Preis SPITZE NADEL aus. Damit werden besonders kreative und öffentlichkeitswirksame Aktionen gewürdigt, die kritikwürdige Zustände in den Gerbereien, Schuh- und Textilfabriken weltweit anprangern und sich für eine gerechtere Modeproduktion einsetzen. Noch bis zum 30. April 2017 können sich alle Gruppen, Initiativen und Vereine bewerben, die mit ihrer Aktion die öffentliche Aufmerksamkeit auf die dunkle Seite der Modeindustrie gelenkt haben.

Jüngstes Beispiel für anhaltende Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sind die Entlassung von über 1.500 ArbeiterInnen von Bekleidungsfabriken und die Verhaftung von mehr als 30 GewerkschafterInnen in Bangladesch, die für eine Anhebung des Mindestlohns gestreikt und öffentlich protestiert hatten. Die Kampagne für Saubere Kleidung und Gewerkschaften mobilisierten internationalen Druck und so wurde vor Ort in den letzten Tagen eine Einigung erzielt. Ein Ergebnis: Die Inhaftierten wurden wieder freigelassen.

Seit Jahren wächst der Druck auf die internationale Fashion-Industrie, Menschenrechte bei der Arbeit entlang der Lieferkette umzusetzen. „Die Modeunternehmen müssen strukturelle Veränderungen vorantreiben, damit ihre Produkte fair und menschenrechtskonform sind“, sagt Kerstin Haarmann, Geschäftsführerin von cum ratione. „Um die Situation der ArbeiterInnen schneller zu verbessern, fordern wir: Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln für Unternehmen müssen gesetzlich verankert werden. Wenn die Regeln verletzt werden, müssen Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden können, z.B. über Entschädigungszahlungen“, so Haarmann.

Der Aktionspreis SPITZE NADEL würdigt das Engagement von Menschen, die Missstände in der Textil- und Schuhbranche auf innovative Weise anprangern und damit auch ihr Umfeld zum Nachdenken und Nachahmen anregen. Alle Aktionen, die entsprechend der Auslobung im Zeitraum vom 1. März 2016 bis zum 30. April 2017 stattgefunden haben, können eingereicht werden. INKOTA und cum ratione wollen mit den Aktionen dazu ermutigen, dass ein so wichtiges Thema weiter in der Öffentlichkeit präsent bleibt. Denn dadurch wird ebenso die Politik dazu gedrängt, sich stärker für die Einhaltung der globalen Menschenrechte bei der Arbeit einzusetzen.