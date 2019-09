Spielzeit 2019/2020: Komödie Bielefeld

Bielefeld (JN). Die Komödie Bielefeld zieht eine positive Bilanz aus der Saison 2019. Mit einer Gesamtbesucherzahl von rund 32.500 kann man auf eine erfolgreiche Spielzeit 2018/2019 zurückblicken. Besonders Stücke wie „ „Boygroup“, Schwanensee in Stützstrümpfen“ und „Scharfe Brise“ erhielten viel Zuspruch von den Besuchern.

Für die kommende Spielzeit sind erneut vielversprechende Aufführungen geplant: „Käthe holt die Kuh vom Eis“ und „Heartbreak Hotel“ gehören beide zu der Kategorie der musikalischen Komödien, welche sich in der Vergangenheit bewährt haben. Aber auch die kleinen Besucher kommen mit dem Stück „Der gestiefelte Kater“ auf ihre Kosten. Dies ist nur ein Auszug aus vielen weiteren Premieren, die in dieser Saison in der Komödie Bielefeld besucht werden können.

Zu den Wiederaufnahmen 2020 gehören die Stücke „Landeier“ , „Landeier 2“, die in der Vergangenheit ein großer Erfolg waren, sowie „Liebe, Lust & Lockenwickler“. Auch diverse Gastspiele versprechen gute Unterhaltung in der Komödie.

Weitere Informationen zu den Spielzeiten erhalten Sie unter www.komoedie-bielefeld.de.