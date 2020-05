Spielplätze in Bad Lippspringe wieder geöffnet

Das bedeutet: ab sofort dürfen Kinder die 23 Spielplätze in den Wohngebieten sowie zahlreiche einzelne Spielpunkte und Spielgeräte, die zum Beispiel im Arminiuspark oder in der Fußgängerzone zu finden sind, wieder nutzen. Auch der Bike-Parcours und die Skateranlage im Bereich der Sportkombifläche am Heimatweg sind freigegeben. Gleiches gilt für die Spielplätze und -geräte in der Gartenschau, die ab heute ebenfalls wieder bespielt werden dürfen.

Der Familienfreizeitpark und der Picknickplatz „Eiserner Herrgott“ müssen dagegen vorerst noch geschlossen bleiben, da diese Plätze zum noch verbotenen Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit animieren. Ebenfalls gesperrt bleiben der Wasserspielplatz, die Fitnessgeräte im Bereich Schäferbrunnen, die Spielgeräte und -plätze im Bereich der Schulen sowie das Basketballfeld und der Bolzplatz auf der Sportkombifläche.

Eltern und Kinder sind angehalten, sich beim Spielen auf den Spielplätzen und -geräten in Stadt und Gartenschau mindestens 1,5 m von Personen fernzuhalten, die nicht dem eigenen Haushalt angehören. Zudem gelten die allgemeinen Hygieneregeln, die vor Ort aushängen und deren Einhaltung von der Stadtverwaltung und der Gartenschau stichprobenartig kontrolliert wird. Eine Maskenpflicht auf den Spielplätzen besteht nicht.