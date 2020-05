Spielplätze im Park öffnen ab Donnerstag wieder

Rietberg. Nachdem der Gartenschaupark Rietberg bereits am Montag nach der Corona-bedingten Pause seine Pforten für Besucher geöffnet hat, stehen ab Donnerstag, 7. Mai, auch die Spielplätze wieder zur Verfügung. Die Gastronomie im Park öffnet ebenfalls am Donnerstag. Und ab Sonntag, 10. Mai, können auch die Tretboote in See stechen. Derzeit ist der Park täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und muss spätestens um 20 Uhr verlassen werden.

Die bekannten Abstands- und Versammlungsverbote gelten selbstverständlich auch weiterhin. Während die Kinder auf den Spielgeräten nach Herzenslust toben dürfen, müssen die Begleitpersonen den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Besuchern einhalten. Die Gastronomie „Rietbik“ im Parkteil Neuenkirchen öffnet ab Donnerstag, 7. Mai, täglich ab 14 Uhr. Ein Einbahnstraßen-System ist eingerichtet, die Speisen und Getränke müssen mitgenommen werden. Ein Verzehr ist erst im Abstand von 50 Metern erlaubt. „Tische und Stühle werden noch nicht aufgebaut“, sagt Geschäftsführer Peter Milsch. Niemand soll zum Verweilen eingeladen werden.

Die Tretboote stehen ab Sonntag, 10. Mai, zur Verfügung. Sie dürfen nur zu zweit oder im Familienverbund zu viert ausgeliehen werden. Auch der Strandbereich ist wieder nutzbar. Noch nicht geöffnet werden die neue Minigolf- und Sportanlagen.

Besonderes Augenmerk liegt in diesen Zeiten auf der Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle WC-Anlagen werden nicht nur regelmäßig gereinigt, sondern sämtliche Waschbecken, Sitztoiletten, Urinale und Türgriffe zusätzlich desinfiziert. Handdesinfektionsmittel für die Besucher stehen ebenfalls bereit.

Ab Donnerstag gelten im Park die Sommersaison-Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 5 Euro für die Tageskarte, eigene Kinder haben freien Eintritt. Oder Sie holen sich die Dauerkarte, mit der Sie und Ihre Kinder den Park im Jahr 2020 beliebig oft besuchen können.