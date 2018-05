Spielkonsolenturnier in Detmold

PS4- und Switch-Turnier in der Stadtbibliothek

Detmold. Die Pfingstferien stehen bald vor der Tür und nicht jedes Kind fährt in der Ferienwoche mit seinen Eltern weg. Für die Zuhausegebliebenen bietet die Stadtbibliothek Detmold am Mittwoch, 23. Mai 2018, von 11 bis 13 Uhr und am Donnerstag, 24. Mai 2018, von 15 bis 17 Uhr ein Spieleturnier an der Nintendo Switch-Konsole und an der Sony Playstation 4-Konsole an. Die Anmeldung erfolgt als Zweierteam, gerne können sich die Kinder und Jugendlichen vorab einen Teamnamen überlegen.

Am Mittwoch, 23. Mai 2018, sind Grundschulkinder im Alter von acht bis zehn Jahren gefragt, ihr Können im Mario Kart-Turnier unter Beweis zu stellen. In Zweierteams fahren sie einen Grandprix, bestehend aus vier Rennen auf unterschiedlichen Strecken, sodass jedes Teammitglied zweimal an der Reihe ist. Die vier besten Teams treten dann nochmals in einem Finale gegeneinander an. Das Siegerteam erhält einen Preis. Am Donnerstag, 24. Mai 2018, treten Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren im Rocket League-Turnier gegeneinander an. Hier geht es darum Auto-Fußball zu spielen. Auch hier gewinnt das beste Team einen Preis. Die Teilnahme an den Turnieren kostet für jedes Teammitglied 1,00 Euro. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung der Teams bis zum 22. Mai 2018 unter Tel. 0 52 31 / 30 94 11 oder per Mail an stadtbibliothek@detmold.de gebeten.